SOAL supera objetivos y mejora la empleabilidad en Canarias

El Servicio de Orientación y Acompañamiento Laboral (SOAL), desarrollado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna y financiado por el Servicio Canario de Empleo, ha finalizado el presente ejercicio con resultados que superan ampliamente los objetivos previstos, consolidándose como un recurso estratégico para la mejora de la empleabilidad en el archipiélago canario.

Durante este periodo anual, SOAL ha atendido a un total de 1.031 personas usuarias, lo que supone un 107 % respecto a las 968 inicialmente previstas. Este incremento evidencia la elevada demanda del servicio y la necesidad de recursos especializados de orientación laboral que acompañen a la población en su acceso al mercado de trabajo.

Uno de los datos más destacados es el número de inserciones laborales logradas. A lo largo del año se han registrado 593 inserciones, lo que representa un 58 % del total de personas atendidas. Este resultado confirma la efectividad del modelo de acompañamiento individualizado que caracteriza al SOAL, basado en el análisis del perfil profesional, el diseño de itinerarios personalizados y el seguimiento continuado.

El perfil de las personas usuarias atendidas pone de manifiesto el papel clave del servicio en la transición entre la formación y el empleo. Del total de participantes, 587 eran universitarios y universitarias con estudios finalizados, lo que equivale al 57 %. A su vez, 202 personas, un 20 %, se encontraban cursando estudios universitarios, lo que refuerza la labor preventiva y de orientación temprana del SOAL en las etapas finales de la formación académica.

El servicio trabaja desde un enfoque integral que combina diagnóstico individual, orientación profesional y desarrollo de competencias. Cada persona usuaria inicia su proceso con una entrevista de acogida en la que se analizan su situación, intereses y objetivos. A partir de este punto, el equipo técnico diseña un itinerario adaptado que puede incluir tutorías personalizadas, asesoramiento sobre el mercado laboral, mejora de herramientas de búsqueda de empleo y preparación para procesos de selección.

Entre las principales áreas de intervención destacan la elaboración y actualización del currículum vitae, la redacción de cartas de presentación, el uso estratégico de portales de empleo y redes profesionales, así como la preparación de entrevistas. Asimismo, se trabajan competencias transversales esenciales como la comunicación, la toma de decisiones, la adaptabilidad y la gestión emocional, fundamentales para una inserción laboral sostenible.

Una de las características más relevantes del SOAL durante este año ha sido la atención 100 % online. Este modelo ha permitido garantizar la accesibilidad al servicio, eliminando barreras geográficas y facilitando la participación de personas de todas las islas del archipiélago. Además, el programa ha logrado llegar a todos los municipios de la isla de Tenerife, ampliando su alcance territorial y su impacto social.

La modalidad online no solo ha asegurado la continuidad del servicio, sino que ha demostrado ser una herramienta eficaz para el acompañamiento laboral, permitiendo una atención flexible, cercana y adaptada a las necesidades de cada persona usuaria.

El éxito del proyecto, reflejado en el cumplimiento y superación de todos los indicadores previstos, refuerza el compromiso de la Fundación General de la Universidad de La Laguna con la empleabilidad y el desarrollo profesional. A través del SOAL, la FGULL continúa apostando por un modelo de orientación que pone a las personas en el centro, ofreciendo apoyo real y efectivo para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.