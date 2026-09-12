La playa de Las Teresitas recupera su biodiversidad marina gracias a la reducción del erizo de lima

Usuarios habituales de la playa de Las Teresitas, entre ellos nadadores de Tenerife Masters, comenzaron a advertir un cambio junto al dique: más peces, más movimiento y una fauna marina que parece haber ganado presencia en los últimos años.

La impresión de quienes conocen la playa desde el agua tiene respaldo científico: Pedro Pascual, biólogo marino e investigador del Instituto Español de Oceanografía, confirma que la zona reúne condiciones que explican esa riqueza. Las Teresitas soporta poca presión pesquera, dispone de una notable variedad de hábitats y ofrece numerosos huecos y refugios entre las piedras. Eso facilita la presencia de muchas especies.

Mucho más que arena

La imagen de Las Teresitas se asocia a la arena dorada incorporada hace medio siglo y al baño, pero bajo el agua el paisaje es más complejo. Pascual enumera pequeños meros, abades juveniles, pulpos, barrigudas y fulas negras, además de diferentes especies propias de zonas costeras. También pueden aparecer lubinas vinculadas a cultivos marinos y numerosos invertebrados.

Entre los habitantes más relevantes figura el angelote. El experto señala que en Las Teresitas se observan sobre todo ejemplares pequeños y considera la zona un espacio de cría para esta especie. A ellos se suman peces de fondos arenosos, como el pez peine, y pequeños góbidos que encuentran alimento y protección en un mosaico de arena, roca y refugios.

Las estructuras del dique desempeñan aquí un papel importante. Los huecos entre bloques y piedras funcionan como escondites frente a depredadores y como lugares de descanso para ejemplares juveniles. No se trata de que la fauna haya aparecido de repente, sino de que un espacio favorable está mostrando de forma más visible una comunidad marina diversa.

Pascual insiste en que las fotografías tomadas por nadadores y aficionados apenas ofrecen una muestra. El catálogo potencial es mucho más amplio. Bajo el agua aparecen también algas calcáreas que cubren sectores rocosos y organismos coloniales como la palitoa, que tapiza algunas piedras. Esa cobertura añade complejidad al fondo y crea espacios para pequeños peces e invertebrados.

El retroceso del erizo cambia el fondo

Hay además un cambio ecológico que ayuda a entender por qué quienes frecuentan la playa perciben ahora más vida. Pascual pone el foco en el fuerte descenso del erizo de lima durante los últimos tres o cuatro años. Este herbívoro llegó a alcanzar abundancias muy elevadas y consumía buena parte de las algas, dejando amplias superficies del fondo prácticamente limpias de cobertura vegetal.

Su reducción ha permitido que las algas recuperen terreno. Y donde vuelve la vegetación marina aumentan también las posibilidades de refugio y alimentación para peces e invertebrados. «Hay más algas, hay más especies», resume el biólogo, que interpreta el proceso como una recuperación del ecosistema después de una etapa en la que el erizo ejercía una presión excesiva sobre la flora del fondo.

El cambio no responde, según explica, a una única causa visible para el bañista. Se suma al denominado efecto reserva que puede producirse en una playa con poca actividad pesquera. Al no soportar una extracción intensa, ejemplares jóvenes de distintas especies encuentran más posibilidades de permanecer en la zona. De ahí que puedan verse abades y, ocasionalmente, pequeños meros en lugares donde quizá el usuario no espera encontrarlos.

Un refugio bajo el agua

La riqueza tampoco se concentra únicamente en la cara interior del dique. Pascual llama la atención sobre la parte exterior de las escolleras, donde las algas calcáreas cubren sectores del litoral y forman un paisaje submarino diferente al que observa quien nada cerca de la orilla. Ese contraste entre fondos arenosos y superficies rocosas multiplica los ambientes disponibles en muy poco espacio.

Precisamente esa diversidad de hábitats explica que Las Teresitas pueda reunir especies con necesidades muy distintas. Algunas viven enterradas o asociadas a la arena; otras dependen de grietas, piedras o superficies cubiertas de algas. Los juveniles encuentran cobijo y los invertebrados ocupan rincones que pasan inadvertidos desde la superficie.

Para los nadadores habituales, la constatación científica pone nombre a lo que ven durante sus entrenamientos. Un pequeño mero que se esconde, un abad juvenil junto a las piedras, un pulpo, un angelote sobre la arena o una fula negra dejan de ser encuentros aislados para formar parte de un ecosistema que está ganando complejidad.

Pascual evita presentar Las Teresitas como un santuario cerrado o como un fenómeno excepcional. Su explicación es más sencilla: hay poca pesca, abundan los refugios, conviven varios tipos de fondo y la disminución del erizo ha favorecido una mayor cobertura de algas. El resultado es un escenario propicio para que peces e invertebrados encuentren alimento y protección.

La playa más popular de Santa Cruz conserva así una dimensión que pasa inadvertida para buena parte de quienes la visitan. Por encima del agua siguen las sombrillas, las brazadas y el ir y venir de bañistas. Por debajo, entre la arena y las piedras del dique, Las Teresitas muestra otra cara: la de un ecosistema litoral que parece recuperar espacio y diversidad.