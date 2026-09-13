Yerai Alonso (38 años, creador de contenido): «La comunidad es clave en la calistenia; la gente comparte y ayuda en el parque»

A Yerai Alonso (Santa Cruz de Tenerife, 38 años) la calistenia le cambió la vida cuando todavía no sabía ni cómo se llamaba. Hoy es creador de contenido y ha convertido esa intuición inicial –las flexiones en casa o las dominadas en unas barras de madera– en un proyecto que llega a miles de personas a través de una aplicación de entrenamiento. Desde Canarias, y con una comunidad que ya es global, defiende un deporte accesible, social y en constante evolución. El 3 de octubre, además, dará un paso más con una nueva edición de La Granja Festen Santa Cruz de Tenerife, un encuentro con talleres por la mañana y exhibiciones por la tarde, y que reunirá disciplinas como calistenia, pole dance o slackline.

¿A qué se dedica actualmente?

En general, a la calistenia. Mi principal negocio es una aplicación, Calisteniapp, que saqué en 2018 para que la gente pueda entrenar. Tiene una parte gratuita y otra de pago con programas personalizados. Me ha ido muy bien y puedo dedicarme solo a esto; antes trabajaba como contable a media jornada.

¿Cómo surgió esa aplicación?

La desarrollé con un socio de Lanzarote. Fuimos de los primeros en habla hispana y eso ayudó mucho. Es bastante específica de calistenia, no tanto de entrenamiento general, y eso la diferencia. Al principio apenas había competencia en español.

¿Y hasta dónde ha llegado el proyecto?

Al principio se movía sobre todo en España y algo en Latinoamérica, pero con el tiempo la hemos traducido a varios idiomas y ha crecido mucho. Ahora, por ejemplo, nuestro mayor público está en Brasil y llega gente que no me conoce de nada, pero usa la aplicación.

¿Cuándo apareció la calistenia en su vida?

Siempre me gustó el deporte, pero empecé por intuición, sin saber que aquello era calistenia. Hacía flexiones y abdominales en casa y empecé a ir al parque La Granja a correr y a usar unas barras junto a gente que fui conociendo. No sabíamos cómo se llamaba lo que hacíamos hasta que en 2013 empezaron a viralizarse vídeos y nos dimos cuenta de que el deporte que practicábamos tenía nombre.

Sus comienzos en la calistenia estuvieron marcados por una etapa muy reivindicativa.

Sí, porque no teníamos instalaciones adecuadas y estábamos limitados. Nos movimos bastante para conseguir un parque en condiciones, salimos en medios y al final se instaló el de La Granja. A partir de ahí empezaron a surgir más y hoy hay muchos en la Isla.

Y, en paralelo, empezó a divulgar el deporte a través de internet.

Sí, primero con un blog, porque no había mucho contenido en español. Luego pasé a YouTube, subiendo lo que iba aprendiendo, y funcionó muy bien porque la calistenia estaba creciendo y había poco contenido. Después llegaron Instagram y otras redes.

¿Y dónde pone hoy el foco?

Ahora mismo, sobre todo en el Instagram de la aplicación, donde estamos teniendo más expansión. En mis redes personales sigo subiendo cosas, pero ya no lo vivo tanto como una obligación. Aun así, YouTube me gusta mucho porque me permite explicarme mejor.

¿Cómo ha evolucionado la calistenia?

Ha tenido momentos de auge y de bajada, pero lo importante es que se ha consolidado. Antes, la gente no sabía ni lo que era y ahora ya tiene una idea bastante clara. Con la pandemia volvió a crecer porque se podía entrenar en casa sin material.

¿Es un deporte accesible para cualquiera?

Sí, porque puedes empezar sin apenas nada y el riesgo de lesión es bajo si trabajas con tu propio peso. Otra cosa es cuando te metes en trucos más complejos, ahí sí hay que tener cuidado. Pero para iniciarse es muy sencillo.

¿Qué motiva a la gente a practicarlo?

Hay varios factores: ponerse en forma, aprender trucos, el ambiente, y también que es gratis. Además, entrenar al aire libre, con el buen clima que tenemos en Canarias, es algo que la gente valora mucho frente al gimnasio.

Yerai Alonso. / Andrés Gutiérrez

Para alguien que quiera empezar en la calistenia, ¿qué le recomendaría?

Que vaya a un parque. Tiene ese componente social, de conocer gente y aprender de otros. Muchos piensan que los van a juzgar, pero la comunidad ayuda mucho.

¿Y las mujeres participan?

Hay cada vez más. Es verdad que al principio puede dar más respeto acercarse, pero cuando empiezan suelen engancharse. Es un deporte muy agradecido porque ves progresos constantes.

Precisamente, ¿qué tiene la calistenia que engancha tanto?

La superación. Empiezas sin poder hacer ciertas cosas y poco a poco vas avanzando. Es muy gratificante y la gente lo celebra. La comunidad es clave. En el parque la gente comparte, ayuda y se integra. Es una de las cosas más bonitas de la calistenia.