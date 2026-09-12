Vilaflor se lo toma con calma mientras continúan las prospecciones en Trevejos en busca de energía geotérmica

Turistas, senderistas, ciclistas y lugareños tomando un aperitivo. Este sábado, a las 12:30 horas, Vilaflor vivía una mañana de calor seco, sureño, y sin ningún elemento que pareciese interferir en la normalidad de una jornada de finales de verano. Uno de los núcleos habitados más elevados de España está de actualidad: esta semana se conoció que en su subsuelo hay energía geotérmica. La noticia, sin embargo, parece no haber generado grandes preocupaciones en la zona.

«Desde hace meses se está hablando de eso y ahora dicen que hay energía. ¿Puede afectarnos negativamente? No creo, pero tampoco lo sé seguro». La frase es de Teresa González en el centro del pueblo. «Ayer estaba hablando con mi hermana de eso mismo y tampoco es que sepamos bien si puede pasar algo en el medio ambiente u otro problema», expone.

En concreto, el hallazgo se ha producido en Trevejos, a 1.630 metros de altitud, en torno a una planta de dimensiones considerables. El descubrimiento de los primeros indicios de un sistema geotérmico con potencial energético en Tenerife lleva la firma de la empresa británica Marriott Drilling Group, contratada para realizar las prospecciones por el consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias (EGC), integrado por el Cabildo de Tenerife –a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables– y las empresas Disa y Reykjavik Geothermal.

«Por lo visto lo hace una empresa»

De esos detalles, ninguno de los consultados sabe nada. «Por lo visto lo hace una empresa», responde un vecino de nombre José Manuel cuando se le pregunta por si tiene idea de quién se encarga de los trabajos. «Aquí lo que quiere todo el mundo son perras», afirma, antes de añadir que escuchó por la radio cifras de varios millones de euros. Un amigo suyo que lo acompaña, y que prefiere no decir su nombre, se expresa en la misma línea. «Ni idea», zanja. «Y no porque no quiera comentar nada, sino porque no sé; parece algo complicado», afirma.

Sí es cierto que en abril, coincidiendo con el inicio de los sondeos, se anunció la apertura de una oficina para informar a los vecinos. Ubicada en la avenida Hermano Pedro, la previsión era abrir varios días a la semana con atención presencial. El objetivo, según se indicó por entonces, era facilitar información directa a la población, resolver dudas, recoger sugerencias y atender posibles incidencias relacionadas con los trabajos de exploración.

Entre los excursionistas que se encontraban pasado el mediodía de este sábado en el casco chasnero estaban Jonay González y Daniel Hernández, ambos de Santa Cruz y que decidieron ir a realizar una caminata. Si los vecinos de Vilaflor preguntados no conocían los pormenores del proyecto, ellos directamente no sabían nada. Lo de la geotermia les sonaba a chino mandarín. «Sí sé que en el Sur desde hace un montón de años se han puesto molinos para generar energía eólica y que por todos lados está muy de moda la energía solar, pero lo de la geotermia es la primera vez que lo oigo», manifestó Jonay, estudiante universitario de 22 años.

Alto potencial

Según los datos que se han conocido en los últimos días, la geotermia encontrada en el subsuelo cuenta con un alto potencial para su explotación. Es la primera vez que una perforación profunda aporta evidencias directas de la presencia conjunta de calor, agua a más de 150 grados y permeabilidad en la roca, los tres elementos imprescindibles para la existencia de un sistema geotérmico convencional susceptible de ser aprovechado para producir energía.

«Yo creo que puede ser bueno para Vilaflor si permite generar puestos de trabajo. ¿Pero generará puestos de trabajo? Esa es otra… A esto aquí siempre le ha faltado actividad que genere más empleo». Son las palabras de José Díaz en el exterior de uno de los bares del centro. «Fíjate en que los negocios aquí son todos de lo mismo: bares, restaurantes, el supermercado… Otra cosa puede estar bien, pero habría que ver cómo», manifiesta.

Ahora, una vez constatada la existencia de geotermia, el consorcio continuará con los sondeos en este punto de las cumbres de Tenerife y en otro situado a cuatro kilómetros al este de Trevejos para confirmar si esa energía es explotable. Los trabajos se extenderán durante los próximos meses hasta que las perforaciones lleguen a los 3.000 metros de profundidad. Una vez terminadas, llegarán las mediciones.

Se trata de pruebas que permitirán analizar parámetros fundamentales como la temperatura final del reservorio, la presión, el caudal disponible, el comportamiento del agua en profundidad y la capacidad del sistema para mantener una producción estable en el tiempo. Con esa información se podrá determinar la potencia térmica disponible, su posible conversión en electricidad y la viabilidad técnica y económica de una futura explotación comercial. Las opciones, que ya estaban por encima del 60%, son todavía mayores después de estos primeros indicios satisfactorios.