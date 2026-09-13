El alumnado canario tiene cada vez más en cuenta la Formación Profesional Básica, que crece un 20% en los últimos cinco años

Los últimos indicadores ofrecidos por la Consejería de Educación señalan que la Formación Profesional (FP) es, cada vez más, una opción contemplada por el estudiantado canario. Durante los últimos cinco años, los ciclos formativos de grado básico en Canarias han experimentado un crecimiento constante en prácticamente todos sus indicadores: tanto a nivel de oferta como de personas matriculadas.

Con respecto a esto último, el número de alumnos creció en un 19,83%, en este lapso, pasando de 3.005 estudiantes en el curso 2022/23 a 3.601 en el curso 2025/2026 —el último que cuenta con un dato consolidado, a falta de cerrar el proceso de matriculación del vigente—.

En cuanto a la oferta, el número de estudios impartidos aumentó un 29,41% —de 17 a 22—, así como la cantidad de familias profesionales disponibles para formarse, con un incremento del 14,29% —de 14 a 16—.

Más centros con FP

Este crecimiento, como es lógico, va de la mano de un mayor número de infraestructuras dedicadas a albergar estas formaciones: en el mismo periodo, son 21 los centros que han empezado a ofertar la FP, pasando de 119 a 140, lo que supone un añadido del 17,65%. A nivel de grupos, la cifra ha variado de 318 a 362, o lo que es lo mismo, el número ha subido en un 13,84%.

En cuanto a los resultados académicos, también se registran incrementos en estos cinco años: el número de alumnos que promocionan de primer a segundo curso aumentó en un 3,29%, pasando del 60,16% al 63,45%. Respecto a los que obtienen la titulación, ha pasado del 72,43% al 74,96%, es decir, un crecimiento del 2,53%.

Curiosamente, el número de grupos varía sustancialmente según la isla. El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura son las que registraron los mayores incrementos, mientras que en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, el crecimiento fue más moderado. Esto responde a la concepción de la FP como una forma de lograr que los jóvenes se formen y trabajen en las islas no capitalinas, sin necesidad de cambiar de lugar para progresar profesionalmente.

Inserción laboral

En cuanto a la inserción laboral, se caracteriza por una incorporación progresiva al mercado de trabajo, la cual se incrementa de forma notable con el paso del tiempo tras la titulación. Así, la tasa media de afiliación a la Seguridad Social se sitúa en el 11,8% durante el primer año posterior a obtener el título, y se eleva hasta el 45,1% al tercero.

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Esta baja inserción inicial se complementa con una alta continuidad académica, ya que el 59,4% de los alumnos titulados accede a un ciclo de Grado Medio en los tres años siguientes. La Formación Profesional, a pesar del estigma, es cada vez más una opción que tiene en cuenta el estudiantado del Archipiélago.