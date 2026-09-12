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Muere un buceador en Radazul

El hombre fue rescatado por una embarcación pero se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Costa de El Rosario en una imagen de archivo.

Costa de El Rosario en una imagen de archivo. / Andrés Gutiérrez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha fallecido este sábado, 12 de septiembre, después de sufrir un incidente mientras practicaba buceo en la zona de Radazul, en el municipio de El Rosario (Tenerife).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió la alerta a las 10.34 horas, cuando un particular informó de que un buceador se encontraba en apuros cerca de la costa. Tras recibir la llamada, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, Salvamento de Playas, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Guardia Civil.

El afectado fue trasladado hasta el puerto a bordo de una embarcación. A su llegada, el personal sanitario del SUC comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, pero no pudieron revertir la situación y finalmente confirmaron el fallecimiento del hombre.

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La Policía Local y la Guardia Civil colaboraron con el dispositivo desplegado en la zona. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente.

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