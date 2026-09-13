'El mapa para tocarte' y 'Kikuyu Land' triunfan en el Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias

Las películas El mapa para tocarte (86’ / 2026 / España, Uruguay), de Mercedes Afonso, y Kikuyu Land (93’ / 2026 / Kenia, EE. UU.), de Bea Wangondu y Andrew H. Brown, han sido reconocidas, respectivamente, con el Premio D. O. Canarias y el galardón al Mejor Largometraje Internacional del Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias, cuya edición concluyó la noche del sábado 12 de septiembre en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz.

El jurado, integrado por la cineasta Macu Machín, la documentalista y periodista Bea Rodríguez y el periodista y crítico cultural Eduardo García Rojas, destacó, tras una «difícil deliberación», el excelente trabajo de las películas seleccionadas en el concurso D. O. Canarias y su capacidad para poner en valor aspectos sociales, humanos y cinematográficos.

El Premio D. O. Canarias recayó en El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso, por «su profunda honestidad a la hora de narrar una historia en la que sus protagonistas son sus hijos y ella, con una humildad y economía de medios para contar esta historia universal que conecta con cualquier espectador».

El jurado consideró asimismo que la película «trasciende lo cinematográfico y se convierte en una historia que llega a todo el público». «El mapa para tocarte, a pesar de su dureza, transmite una luz inmensa y es un canto de esperanza hacia el ser humano», señaló el acta.

Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias, Mercedes Afonso. / El Día

Las premiadas

El mapa para tocarte se estrenó en Canarias este viernes, 11 de septiembre, en el marco de DOCanarias, y contó con la presencia de su directora en la sala y su participación en un coloquio con el público. “Para mí ha sido un inmenso placer y un honor estar aquí y haber podido tener la vivencia que tuve con algunos de ustedes anoche en la Sala Timanfaya y en el coloquio de la película”, dijo Mercedes Afonso al recoger el premio. “Son tiempos difíciles. Ayer recordé el motivo para el que mis hijos y yo hicimos la película: que nuestra historia pudiera servir de puente, de lazo, de esperanza, de luz a muchas familias, de niños, niñas, con TEA, con neurodiversidades, con problemas complejos que nos tambalean como familia; pero siempre hay luz y esperanza en el camino”, añadió y recordó que en estos ocho años “largos y difíciles, cuando recibía un premio, inmediatamente le mandaba un WhatsApp a mi hijo y a mi hija. Y mi hijo me dijo en una ocasión: «el verdadero premio es nuestra historia»”.

La cinta se presenta con una pregunta contundente: ¿Qué significa ser madre?, una cuestión que la cineasta palmera responde al documentar durante 12 años la vida de su hijo Airam, diagnosticado con TEA y PANDAS. Esa enfermedad le provoca brotes repentinos que surgen como un volcán que despierta y despliega su fuerza sin aviso en medio de la calma, como ocurre en La Palma, donde viven. Grabar es la forma que encuentra una madre de tomar distancia y a la vez tenderle una mano a su hijo para acercarlo. Afonso es la directora y responsable de la fotografía del filme, además de coguionista -con Emma Tusell- y coproductora -con Agustina Chiarino-. La película también recibió la Biznaga de Plata al Mejor Documental en la 29 edición del Festival de Málaga, en marzo de este año.

Por su parte, el jurado que premió a la película keniata —compuesto por la cineasta dominicana Johanné Gómez Terrero, el documentalista y fotógrafo mexicano Noé Pineda y la gestora cultural colombiana Vanessa Cuervo— consideró que “la historia que nos entregan los directores es necesaria, una investigación que devela una atrocidad atrás de la bebida del té; unas historias familiares dolorosas, pero necesarias de hablar para los personajes. El documental tiene tras de sí, y lo vemos, una investigación rigurosa y muy cuidadosa para no revictimizar. Es una denuncia necesaria".

“Gracias por reconocer esta historia y por ver a nuestra gente y nuestras luchas”, dijo la codirectora de Kikuyu Land, Bea Wangondu, quien envió un video de agradecimiento al no poder llegar al festival, como estaba previsto, por problemas con el visado. “También me gustaría dar las gracias a un grupo muy especial de personas: el público que vino al cine para ver esta película… Y un gran, gran gracias de nuevo a DOCanarias”, subrayó. Kikuyu Land es una poderosa y visualmente estremecedora exploración de la memoria, el territorio y las injusticias históricas en la que la periodista Bea Wangondu descubre secretos ocultos en su familia al investigar una demanda contra la Corona británica y la industria del té en Kenia. Así revela el impacto del colonialismo en las comunidades Kikuyu.

Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias, Aurelio Carnero. / El Día

Tatiana Huezo y Aurelio Carnero

En el curso de la gala de clausura, DOCanarias entregó su premio Narrativa Personal a la mexicano-salvadoreña Tatiana Huezo, una cineasta “cuya filmografía aborda con juicio crítico el sentir histórico y contemporáneo de nuestra sociedad; por un cine que da rostro, voz y cuerpo a las personas invisibilizadas por la violencia, la pobreza y el abandono en América Latina; por construir una memoria colectiva y analítica que sirve como resistencia frente al olvido, desde una distancia poética que invita a la reflexión profunda y por el respeto más absoluto a sus protagonistas, a partir de un proceso largo de inmersión y escucha, que permite que la verdad emerja de forma orgánica y poderosa”, detalló la presentadora de la gala, la periodista Carolina González.

Huezo agradeció a DOCanarias “haberme traído hasta estas tierras tan lejanas; estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí” y contó su relación con el cine desde niña: “me enamoré del cine cuando aún era una niña y mi madre no tenía con quién dejarme. Entonces me metía de contrabando a ver películas que no debía ver. Yo creo que el cine nació en mí como un tremendo susto que se me quedó guardado, pero que también era sueño y era abrazo. La emoción de vivir la vida de alguien más. Y ya desde ese entonces yo solo deseaba aprender a ser, quería tener ese poder de hacer sentir, contar historias para compartirlas”.

La cineasta compartió también con el público su visión de su trabajo como cineasta: “Encontré mi voz en los otros, en las personas que me dejaron entrar en sus vidas para compartir sus pérdidas, sus ausencias, su lucha y su gozo. Para mí, trabajar con la realidad es tocar el mundo con todos los sentidos. Es un viaje apasionado de ida y vuelta (…) puedes elegir acercarte, elegir una distancia que te ponga en riesgo, donde podrías ser golpeado. Y una vez ahí, conciliar, sentarse a la mesa, compartir y mostrarse. Para mí no hay otro camino, la realidad debe habitarse. Cuando algo da miedo, es ahí donde uno encuentra. Cuando hay algo que necesitamos, que deseamos entender. Pienso que ahora, más que nunca, frente a la vorágine de nuestro tiempo, es importante ser críticos con la realidad, no ser complacientes con ninguna de las cosas que suceden a nuestro alrededor y construir una mirada distinta a la que predomina, contando historias desde nuestros propios ojos y desde nuestro propio corazón”.

Finalmente, el festival entregó el premio Iniciativa Cinematográfica —que concede en reconocimiento a la aportación de figuras emblemáticas del cine canario— a Aurelio Carnero, fundador del colectivo Yaiza Borges y que ha desempeñado el rol de productor, productor ejecutivo, guionista o director en distintas películas del cine de las islas, desde hace más de cinco décadas. “Lo tomo como un premio a mi generación. Agradezco el reconocimiento por haberse acordado de mí en este momento de mi vida, y también por recordar al colectivo Yaiza Borges, que yo creo que fue un momento muy importante en el desarrollo del cine canario. Creo que este festival puede ser una especie de heredero de Yaiza Borges, me alegro muchísimo de que siga para adelante”, dijo Carnero al recoger la estatuilla de DOCanarias, una versión de la escultura Homenaje al mar, de Céssr Manrique, que da imagen al festival, por establecer un diálogo simbólico entre África y América a través del oleaje del Atlántico.

Con esta gala de entrega de premios, seguida de la proyección de la película El eco (102’/2023/México), de Tatiana Huezo, y tras el saludo del alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, al público asistente, DOCanarias se despidió para volver en 2027 con su propuesta de un cine de realidad que conmueve al tiempo que invita a la reflexión. Afonso enalteció el “papel fundamental de la cultura” ante los conflictos “que parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos todavía que observar, valorar, padecer, no solo bélicos, sino también culturales, ideológicos, religiosos… La cultura siempre ha sido esa disciplina, esa vertiente que ha unido pueblos, como lo hace en esta ocasión nuevamente en Puerto de la Cruz, que une nada más y nada menos que a tres continentes”.