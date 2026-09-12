Muere Mauro Pérez, leyenda del CD Tenerife y héroe del ascenso de 1971

El fútbol tinerfeño despide a Mauro Pérez Rodríguez, histórico exjugador del CD Tenerife, que falleció este sábado, 12 de septiembre, a los 80 años. El futbolista, nacido en San Cristóbal de La Laguna en 1946 y conocido en el mundo del fútbol como El Patanga, dejó una importante huella en la historia del conjunto blanquiazul, especialmente durante los años que rodearon el ascenso a Segunda División de 1971.

Mauro Pérez disputó 140 partidos con el CD Tenerife y marcó 35 goles, una cifra que le sitúa entre los máximos goleadores históricos de la entidad. Ocupa el trigésimo puesto en esta clasificación y fue uno de los jugadores destacados de un equipo que consiguió devolver al Tenerife a Segunda y asentarse posteriormente en la categoría.

Como homenaje a su figura, los jugadores del CD Tenerife lucirán crespones negros durante el partido de este domingo ante el CD Leganés en el Heliodoro Rodríguez López. El encuentro estará precedido además por un minuto de silencio en memoria del exfutbolista.

De La Laguna a Venezuela y de vuelta al Tenerife

La trayectoria de Mauro Pérez comenzó en el fútbol base de Tenerife. Pasó por el Arenas, el Toscal y el equipo juvenil del CD Tenerife, antes de emigrar con apenas 15 años a Venezuela.

Entre 1961 y 1964 jugó en los clubes Nivaria y Canarias, una experiencia que precedió a su regreso a España y a una carrera profesional que le llevó por diferentes equipos.

El Recreativo de Huelva fue una de sus primeras paradas. Sus actuaciones llamaron la atención del Real Madrid, que llegó a contratarlo por cinco temporadas, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo.

Posteriormente regresó cedido al Recreativo durante dos campañas, pasó por el Hércules mientras cumplía el servicio militar y acabó incorporándose al RC Celta de Vigo, también en calidad de cedido. Con el conjunto gallego logró el ascenso a Primera División en la temporada 1968-69.

El ascenso a Segunda con el Tenerife

En el otoño de 1970, Mauro Pérez regresó a su tierra para incorporarse al CD Tenerife. El conjunto blanquiazul afrontaba entonces su tercer curso consecutivo en Tercera División y el club cerró su fichaje con el presidente José González Carrillo.

Llegó inicialmente con un contrato de cinco meses, pero pronto se hizo con un puesto en el equipo de Javier García-Verdugo.

Su aportación fue especialmente importante en una temporada que acabaría con el ascenso a Segunda División. Mauro formó junto a Juanito 'El Vieja' y Jorge Fernández un tridente ofensivo que sumó 26 goles y fue clave para conquistar el título del Grupo II.

Aquel equipo tenía además una particularidad que Mauro recordaba con orgullo: estaba compuesto íntegramente por jugadores canarios. Domingo; Lesmes, Molina, Pepito; Esteban, Cabrera; Juanito, Manolo, Jorge, Mauro y Lelio formaron parte de un conjunto que quedó ligado a la historia del club.

Mauro siempre defendió el valor de la cantera y consideraba que aquel grupo tenía potencial para haber llegado todavía más lejos. El equipo mantuvo una buena parte de aquella estructura durante las temporadas posteriores y alcanzó su mejor clasificación en el campeonato 1973-74, cuando terminó cuarto en Segunda División, a las puertas del ascenso a Primera.

El curioso penalti que pasó a la historia

Entre los episodios más recordados de su etapa como blanquiazul figura un particular penalti que protagonizó ante el Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López durante la temporada 1973-74.

Mauro recibió un balón en profundidad y, mientras forcejeaba con un defensa, acabó agarrándolo con las manos para continuar la jugada. Al observar que el juez de línea estaba mal situado y que el árbitro llegaba a cierta distancia, decidió detenerse y reclamar penalti.

El colegiado terminó señalando la pena máxima. Mauro nunca ocultó después que había engañado al árbitro con aquella acción, que quedó como una de las anécdotas más singulares de su trayectoria.

El lanzamiento, sin embargo, no acabó en gol: Esteban envió el penalti por encima de la portería.

Una segunda vida ligada al fútbol tinerfeño

Tras retirarse del fútbol profesional, Mauro Pérez continuó vinculado al deporte como entrenador y formador. Desde los años ochenta se estableció en el sur de Tenerife por motivos laborales y desarrolló allí buena parte de su vida.

Ejerció como técnico en el Juventud Concepción juvenil, Unión Isora, San Lorenzo y Chío, además de dirigir la Escuela de Fútbol de Guía de Isora.

Fue precisamente en este municipio donde terminó desarrollando buena parte de su trayectoria posterior y donde dejó también su huella como formador de jóvenes futbolistas.

Su figura quedó así vinculada a distintas generaciones del fútbol de Tenerife, primero como jugador y posteriormente desde los banquillos y el trabajo con la cantera.

Noticias relacionadas

Mauro Pérez deja atrás una trayectoria marcada por el fútbol y por su vinculación con el CD Tenerife, club con el que alcanzó uno de los momentos más importantes de su historia reciente con aquel ascenso a Segunda División de 1971.