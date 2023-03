En alguna que otra ocasión te habrá ocurrido que, tras tener el lavavajillas completamente lleno, te has dado cuenta que no quedan pastillas de detergente. Usar otros tipos de detergentes no recomendados por los fabricantes pueden dañar el electrodoméstico y reducir su vida útil.

Si sucede esta situación y piensas que la única solución es el lavado a mano, estás equivocado. Existe un truco casero que ayudará a salir del apuro y poder poner el lavavajillas con total normalidad. Cabe destacar que esta solución solo se podrá realizar en ocasiones especiales en las que no exista otro remedio, si se hace con frecuencia, el electrodoméstico se romperá. Haz esto cada vez que tengas que lavar los platos: tus facturas de luz y agua lo agradecerán Bicarbonato de sodio El bicarbonato es ese producto que ayuda a eliminar malos olores en el hogar, manchas de grasa y ahora también sirve para poder poner el lavavajillas. Como se ha mencionado anteriormente, esto solo se podrá realizar muy ocasionalmente si no quieres acabar con la vida de tu electrodoméstico. Para utilizar el bicarbonato en un lavado a máquina de tus platos, bastará con poner la cantidad adecuada en el cajetín de las pastillas del lavavajillas y cerrarlo de manera adecuada para que el producto se distribuya de manera correcta por todo el espacio. La vajilla quedará realmente limpia, pero para ello y no solo con el lavado con bicarbonato, habrá que asegurarse que los depósitos de abrillantador y sal estén llenos.