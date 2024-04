El dueño del Loro Parque carga contra los ecologistas: “Quieren cambiar nuestro mundo, vivir veganos o no tener mascotas”

Wolfgang Kiessling, propietario de Loro Parque entre otros negocios en Tenerife, ha mandado un mensaje directo hacia los ecologistas desde las redes sociales de la embajada animal. El empresario, en un primer plano, da su punto de vista sobre este sector.

Más que sector, él se refiere en otros términos: "Ha nacido una nueva industria. Se llaman ecologistas, pero no lo son". Así de claro muestra su mensaje Kiessling, afincado en Tenerife desde hace muchos años, y continúa el vídeo justificando su posición.

"Son solo gente en busca de riqueza. Quieren cambiar nuestro mundo, vivir veganos, no usar lana, no beber leche, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar zoológicos como Loro Parque", clasifica Kiessling, dando todos estos argumentos para sostener su opinión.

Según el empresario, natural de Alemania, los ecologistas "declaran mejor un animal muerto que un animal como mascota". Además, se apoya en ciertos datos, aunque no se muestran las fuentes: "Reciben muchos millones y solo el 2% lo destinan a los animales".

Kiessling sentencia su discurso y manda un mensaje a las masas sobre los ecologistas: "No buscan mejorar la vida de los animales. No se dejen engañar. Tenemos mucho que contar. Entra en nuestra web".

En ella se ubica en la parte inicial del scroll un vídeo donde el empresario de 86 años extiende su discurso en el mismo sentido.