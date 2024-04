¡Bulo! Estos son los principales bulos sobre el papel de aluminio

El famoso papel albal es una fina lámina de aluminio presente en todos los hogares debido a su gran versatilidad. Su secreto está en su extrema delgadez -su grosor es inferior a los 0,2 milímetros-, pues esto es lo que lo convierte en un material tan flexible y maleable. El papel de aluminio se puede utilizar para envolver casi cualquier cosa: un bocadillo, cremas, un caldero, como conductor de la electricidad cuando las pilas del mando comienzan a fallar y hasta para el horno, se puede usar para retirar los alimentos sin quemarse.

Estos no son los únicos usos que se le puede dar al también conocido como papel de plata. Estos son los principales trucos caseros del papel albal:

Afilar las tijeras

Hay muchas personas que lo utilizan para afilar las tijeras. ¿Cómo? Doblan el papel de aluminio varias veces hasta formar un cuadrado gordito y lo cortan con las tijeras, así se consigue que estén más afiladas.

Planchar

Las redes sociales también han popularizado las bondades del papel albal para simplificar la tediosa tarea de planchar la ropa. Este truco casero consiste en cubrir la tabla de planchar con papel de plata, poner un paño encima y planchar las prendas encima. ¿Por qué recomiendan este método? El papel actúa como un aislante, es decir, hace que el calor se quede en la prenda, lo que facilita el planchado.

Papel de aluminio para eliminar el óxido

Uno de los usos más sorprendentes del papel de plata es que puede eliminar el óxido que se acumula en las superficies. ¿Quién no tiene una reja o puerta con óxido? La oxidación es un proceso normal sobre todo cuando el objeto está expuesto al aire libre. No obstante, que sea normal no implica que no se pueda revertir y aquí es donde entra el juego el papel de aluminio. Para eliminar el óxido sólo hay que frotar el objeto estropeado con el papel albal.

Limpiar la plata

Los objetos de plata van oscureciendo con el paso del tiempo debido a que están expuestos al aire. Limpiarlos puede resultar una tarea de lo más aburrida, pero si esos objetos se sumergen en agua caliente con bicarbonato y unos pedazos de papel de aluminio, el resultado es sorprendente. Lo que hace el papel albal es atraer el azufre de la plata, es decir, las partículas que oscurecen la plata se adhieren al papel y la cubertería queda brillante.

Bulos sobre el papel albal

No obstante, el papel de plata no es la panacea. Por las redes sociales circulan numerosos bulos sobre las bondades de este fino papel de aluminio. Estos son algunos de los remedios que no funcionan con el papel de aluminio: