Coger en brazos a tu bebé, ¿bueno o malo?

En la crianza de los hijos pueden surgir numerosas dudas, sobre todo, cuando se es padre primerizo. Una de las más recurrentes es si es bueno coger a los bebés en brazo o no. Así, ¿quién no ha escuchado esa típica frase de "no cojas a los niños en brazos que se acostumbra?

Pues, probablemente a todos los padres alguien se lo ha dicho e, incluso, es posible que les salgan dudas. Pero, ¿realmente es bueno o malo?

Este es un hábito que está en constante debate y que también depende mucho de las familias.

¿Bueno o malo? Esto dicen los expertos

En términos generales, probablemente eso de que es malo que los niños se acostumbren a ir en brazos lo hayas oído de familiares o amigos, pero no de expertos en la materia. Así, lo más común es que los profesionales, ya sean psicólogos infantiles, pediatras o incluso docentes se muestren a favor de esta costumbre. ¿Por qué? Pues porque aporta notables beneficios a los bebés. Y una de las más importantes es que ayuda a calmarles. Cogerlos en brazos, acariciarles, besarles y susurrarles al oído les hará sentirse seguros.

Son capaces de manipular los bebés

Entre todas esas voces no autorizadas que pueden opinar que el bebé llora para manipular a los padres y, por eso, se callan desde que los cogen, también hay que tener claro que no es real. ¿Por qué? Pues, como exponen los expertos, porque los bebés no han desarrollado aún la capacidad para poder manipular a los padres.

De hecho, hay que tener en cuenta que los recién nacidos están acostumbrados a estar en el vientre materno y, por eso, necesitan continuamente el contacto de sus padres para sentirse seguros. Y, además, es la mejor forma de que sientan el cariño de sus familiares.