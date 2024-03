El truco para lavar los trapos y las bayetas que los dejará como nuevos

Hacer la colada es una de las tareas más cotidianas en cualquier hogar. Sin embargo, no siempre se pone la lavadora de manera correcta ni se utilizan los productos adecuados para cada lavado. No es lo mismo lavar la ropa blanca que la de color y, por supuesto, tampoco se lavan igual las toallas que los trapos de la cocina o las bayetas que se emplean para limpiar el baño.

Lo primero que hay que saber a la hora de poner una lavadora con trapos y bayetas es que se debe lavar por separado, es decir, no se debe mezclar con el resto de la ropa. Lo segundo es que lavarlos sólo con detergente no es suficiente, dependerá de la suciedad que tengan. ¿Por qué? Porque el detergente no mata a todas las bacterias y microorganismos que se acumulan en los trapos y bayetas con los que se limpia cualquier superficie.

¿Cada cuánto tiempo hay que renovarlos?

Para secar los platos, limpiar la encimera o para retirar los restos de comida que caen sobre la vitrocerámica, los paños se utilizan para casi cualquier cosa en la cocina. Este es el motivo por el que se recomienda renovarlos cada cierto tiempo. Su vida útil dependerá del uso, es decir, aquellas personas que cocinen cada día deberán cambiarlos cada 10 días. A los que coman más fuera de casa pueden renovarlos cada 15 días.

Paños y bacterias

Las bayetas y los trapos acumulan un sinfín de bacterias y de microorganismos. ¿El motivo? La cantidad de comida que hay en las cocinas y que tanto los trapos como las bayetas suelen estar mojados.

Para evitar que estos seres microscópicos se esparzan por el hogar y lleguen a cualquier parte, lo mejor es utilizar un paño para cada cosa. No es conveniente utilizar la bayeta de la cocina para limpiar el baño ni el trapo con el que se secan los cubiertos para secar el suelo de la cocina.

Esta es la mejor forma de lavar los trapos y las bayetas

Para tratar de mantenerlos lo más limpio posible, se recomienda enjuagarlos tras cada uso para eliminar cualquier resto de comida y escurrirlos bien para que se sequen. No obstante, hay que meterlos en la lavadora cada cierto tiempo. Esta es la mejor manera de lavar los trapos y las bayetas: