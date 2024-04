Los vídeos en WhatsApp no se envían: así puedes solucionar el fallo

WhatsApp ha estado experimentando un problema generalizado que afecta a la capacidad de enviar archivos de vídeo en chats. Este fallo ha sido verificado por decenas de usuarios que han preguntado en redes sociales sobre este asunto. Y no han sido pocos los reportes que corroboran las dificultades que han tenido para intentar encontrar una solución.

El problema surge cuando se intenta adjuntar un vídeo en un chat y WhatsApp emite un mensaje de error indicando que no puede enviarse, además de sugerir adjuntar otro archivo en su lugar.

Este fallo está afectando a una amplia cantidad de usuarios de teléfonos con sistema operativo Android, sin importar la región geográfica. Afecta tanto a las versiones beta como estables de WhatsApp, y su aparición es aleatoria.

WhatsApp / El Día

No se pueden enviar los archivos

Una vez que te enfrentas a este problema, no podrás enviar ningún vídeo en tus conversaciones, ya que el proceso de conversión de los archivos no se completa correctamente para adaptarlos a los requisitos de los servidores de WhatsApp. Sin embargo, es importante destacar que este problema solo afecta al envío de vídeos, no a su recepción.

Afortunadamente, existe una solución relativamente sencilla para corregir este problema. Sin embargo, es esencial realizar una copia de seguridad de tus chats y archivos multimedia antes de proceder.

La solución implica borrar los datos de la aplicación WhatsApp y luego restaurar la copia de seguridad. Los pasos para realizar esta corrección son los siguientes:

Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus chats y de todo el contenido. Accede a los ajustes de tu dispositivo Android y busca la sección "Aplicaciones". Busca WhatsApp en la lista de aplicaciones y accede a su menú. Dirígete a la opción "Almacenamiento". Selecciona "Borrar almacenamiento" (ten en cuenta que este paso eliminará los datos de la aplicación, por lo que es crucial haber hecho una copia de seguridad previa). Una vez completado este proceso, abre WhatsApp e inicia sesión nuevamente. Finalmente, restaura la copia de seguridad que hiciste anteriormente.

Hasta que WhatsApp lance una actualización para resolver este problema, esta solución es la única opción disponible. Afortunadamente, si has seguido los pasos correctamente y has realizado una copia de seguridad, no perderás ningún dato y en el proceso solo tardarás unos minutos.