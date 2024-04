Estados Unidos, India o Reino Unido: el mundo reacciona al movimiento 'Canarias tiene un límite'

El movimiento Canarias tiene un límite ha traspasado fronteras y los medios internacionales se han hecho eco tanto de las últimas novedades en el Archipiélago como de la reacción de los turistas. El principal turismo que llega a las Islas lo hace desde Reino Unido, el lugar en el que más impacto mediático han tenido las movilizaciones contra el modelo turístico del Archipiélago.

Algunos de los medios de comunicación más influyentes del país, como The Guardian, Daily Mirror, Sky o The Sun, han dedicado un espacio para hablar de la reciente manifestación del 20-A, compartir imágenes y reproducir algunos de los mensajes que portaron los asistentes, “las Islas Canarias no son un parque temático”. Un vídeo publicado por la agencia de noticias británica Reuters en el que se escuchan las protestas, los bucios y los principales cánticos ha superado las 50 mil visitas en X.

Tras las movilizaciones, las primeras reacciones de los turistas británicos ocupan portadas en otros medios como el Daily Mirror y el Daily Express. La situación en Canarias coincide con el cambio de normativa de la Unión Europea tras el Brexit, que no les permite pasar más de 90 días seguidos en España. En una de las noticias afirman que venden casas de vacaciones en Tenerife tras la actualización en la norma y “la furia de los lugareños”.

La incertidumbre de los visitantes trae consigo consecuencias en las reservas más próximas. The Sun desvela que los británicos han llamado a hoteles de la zona por “temor a no estar seguros durante sus vacaciones”, una reacción que se ha producido, según el diario, porque los residentes están hartos de que sea un turismo de “baja calidad”.

La prensa británica Daily Star informaba este miércoles a través del organizador de despedidas de soltero de The Stag Company, Tom Bourlet, que “pese a que las Islas fueron en algún momento las favoritas en el Reino Unido para ir de vacaciones, parece que las crecientes tensiones entre los lugareños y los turistas han disuadido a los hombres británicos, pues las reservas cayeron un 62%”. Añade que ahora opciones como Benidorm han cogido fuerza. Este mismo medio publicó hace pocos días una información en la que hacían referencia a “tensiones por parte de los lugareños y enormes protestas”, además de incluir la declaración de una joven tinerfeña que señaló que “los turistas hacen que las Islas sean inseguras”.

En el resto de Europa

El canal de televisión Euronews, el periódico francés Le Monde y el alemán Die Welt han seguido de cerca el movimiento Canarias tiene un límite y la polémica con las pintadas contra turistas. En Irlanda, destinos como Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife son algunos de los favoritos para su población.

Un empresario irlandés afincado en las Islas afirmó para la radio nacional RTE que detener o protestar contra el turismo no es la respuesta para frenar la masificación. “Estuve aquí durante el Covid-19 cuando se produjo el cierre y no había turismo, y todos luchaban por salir adelante”, argumentó para el programa Morning Ireland. Además, el dueño de tres negocios dependientes del turismo habló sobre el impuesto turístico que ha sido objeto de debate durante las últimas semanas: “Supongo que se haría de manera inteligente y que no sería una cantidad descabellada. No es una mala idea, pero de todos modos aquí en la isla se obtienen muchos ingresos gracias al turismo”.

Estados Unidos, India y Tailandia

El movimiento civil que reclama que Canarias se mueva hacia un modelo económico más sostenible y equilibrado, alejado del turismo de masas, ha cruzado el charco y los carteles alzados en la manifestación se han podido leer en Estados Unidos, India o Tailandia. En general, los titulares destacan “las protestas de miles de personas que exigen que se pongan límites a la llegada de turistas”.

La presentadora del programa indio Vantage de First Post, Palki Sharma, explica que los lugareños han salido a la calle “porque no quieren más turistas”, y continuó argumentando que la población residente en las Islas es de 2,2 millones y el turismo en 2023 alcanzó los 13,9 millones.