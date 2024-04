Tirón de oreja a los concejales de Santa Cruz por su "comportamiento": el alcalde se ve obligado a suspender durante unos minutos el pleno

Como si de una clase de primaria se tratara, que no se está portando bien, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, tuvo este viernes, 26 de abril, que suspender el pleno durante unos minutos para dar un tirón de oreja a los ediles, tanto a los del grupo de Gobierno (CC-PP) como a los de la oposición (PSOE, Vox y el edil no adscrito Juan Manuel Hermoso).

Bermúdez llegó a calificar la situación de «lamentable» y propuso una especie de Gran Hermano municipal, con cientos de cámaras que graben lo que ocurre y lo que se «murmura al aire» en los asientes del Salón de Plenos. El ambiente empezó a caldearse después de que el edil socialista Florentino Guzmán llamara al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), «machista», por pedir a la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que no lo interrumpiese durante su intervención. A partir de ahí, la situación se desmadró en toda la sala y el alcalde pidió a los ediles que no se atacaran entre ellos y que no se interrumpieran al hablar.

El adjetivo más utilizado en la sesión de ayer fue el de "mentirosa", sobre todo utilizado entre la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, y la edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, a las que el alcalde tuvo que llamar la atención en varias ocasiones. Incluso la situación también se llegó a poner tensa entre el regidor chicharrero y sus socios de gobierno Carlos Tarife y Zaida González, que reprocharon a Bermúdez que no reprobara la "actitud" del PSOE.

"Ya son mayores para saber comportarse. Yo no puede pasarme el pleno corrigiendo a los concejales", señaló el alcalde. El portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, animó a los ediles socialistas a tomarse un tiempo de reflexión, como el presidente de España, Pedro Sánchez.