Un día 'normal' en el Tranvía de Tenerife: "Tú no sabes quien soy yo, machango"

El Tranvía de Tenerife, que une el área metropolitana entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, es uno de los transportes más cómodos y puntuales que existen en la isla de Tenerife. Lo usan a diario miles de viajeros y cada día puede ser una odisea lo que te puedes encontrar. Desde personas que te amenizan el trayecto cantando y tocando la guitarra entre una y otra parada a cambio de la voluntad, a las discusiones elevadas de tono y con muchos más decibelios que el artista al que antes nos referimos.

Cuando hablas con pasajeros sobre algún altercado del que has sido testigo, y comienzas a dar detalles, es raro que no te digan aquello de "Buah, eso no es nada. El otro día estaba yo..." Y te refieren otro altercado. Lo cierto es que los altercados en este medio de transporte no suelen ser muy habituales, pero cuando se produce alguno, siempre hay un pasajero con el móvil preparado para grabar la escena y subirlo a las redes sociales, lo que acaba por amplificar determinadas situaciones incómodas para el pasaje.

Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas después de que un usuario haya grabado un altercado entre un hombre y varios jóvenes en el interior del tranvía. Aunque la situación no llega a mayores, desde luego que sí fue un acto violento que pudo acabar en una agresión.

En la grabación en cuestión se observa a un hombre que increpa a un grupo de jóvenes. En actitud amenazante les espeta: "Tú no sabes quién c... soy yo", a la vez que da un puñetazo a una de las barras que sirven para agarrarse los pasajeros cuando van de pie". En ese tono se acerca a los chicos haciendo aspavientos con las manos para luego volver a preguntar "¿Qué es lo que quieres tú?". "Eres un bobo mierda, subnormal; te dejo durmiendo", sigue increpando es pasajero a los jóvenes para continuar con un "machango, que eres un machango" hasta que llega el tranvía a su parada y sale, no sin antes dedicarles otra dedicatoria: "Sal para fuera para ver los h.... que tienes tú", que es lo último que se observa en el vídeo.

La usuaria @neereaadiaz lo ha subido a sus redes sociales y en pocas horas lo han visto ya miles de personas. Otro usuario añade en un comentario: "Próxima parada, el ring de boxeo, con andén subterráneo". Otro señala "eres más típico que el tú no sabes quién soy yo".