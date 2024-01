La ropa blanca es ideal para el verano. Con el calor, muchos optamos por ponernos ropa de colores más cálidos y, entre todos ellos, el blanco es todo un 'must'. Sin embargo, mantener la ropa blanca como nueva puede traernos más de un quebradero de cabeza.

Con el uso, el blanco reluciente tiende a convertirse en un amarillento ligero que muchas veces es difícil de evitar. Sin embargo, existe un sencillo truco de limpieza que se ha llevado a cabo de generación en generación y que es totalmente eficaz.

Como en todos estos trucos de limpieza, muchas veces hay que estar muy atento a esos consejos de nuestras madres y abuelas, que suelen tener la clave en esta materia y pueden ayudarnos a que las tareas del hogar no se nos compliquen tanto.

Pero si este no es tu caso, y no has recibido esta 'herencia', no te preocupes, porque nosotros te contamos el truco definitivo.

La mejor forma de lavar la ropa blanca

Seguro que la primera parte de este truco infalible ya la conoces, a menos de que seas de esos que ponen la lavadora con ropa blanca y sale rosada. Y es que lo primero que debemos hacer es separar bien la ropa antes de lavarla.

Así, lo ideal es meter solo ropa blanca en la lavadora, evitando, en la medida de lo posible, cualquier otra tonalidad clara, ¡y mucho menos oscura!

Además, si notas que los cuellos o puños están muy sucios, por el propio roce de la prenda con la mesa de trabajo, por ejemplo, habría que frotar de forma suave. En este caso, viene muy bien un truquito que seguro que usaban nuestras abuelas: usar jabor de la casa, también conocido como de Marsella o Lagarto.

Después de frotar, lava normalmente en la lavadora.