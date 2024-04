Interceptado un patinete en Santa Cruz por transportar pollo, mechada y salchichas

Que los patinetes eléctricos han llegado para quedarse en Santa Cruz de Tenerife, eso está claro. A la puesta en marcha de un nuevo servicio de alquiler de estos vehículos por parte de dos empresas, ofreciéndolos gratis para los residentes, y a la transformación de 61 calles en la capital para incorporarlos al tráfico de la ciudad, se suma también el hecho de que los patinetes empiezan a ser utilizados ya para casi todo por parte de los ciudadanos, incluso para transportar mercancías, por muy sorprendente que parezca. Es lo que intentó hacer el empleado de un restaurante este fin de semana en la zona centro de Santa Cruz. Pero ésta es una práctica totalmente prohibida, por lo que el patinete fue interceptado por la Policía Local, después de que los agentes pillaran a dicha persona circulando "de manera errática", debido al peso que llevaba este vehículo de movilidad personal (VMP).

El pasado sábado, 20 de abril, por la mañana, el empleado de un restaurante del centro de Santa Cruz intentaba transportar en un patinete particular tres paquetes de productos cárnicos, entre los que se encontraban pollo, ternera, lomo, salchichas y mechada. Su intención era trasladar la bolsa hasta otro establecimiento de la zona. Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz pararon a este ciudadano por "las dificultades que tenía para circular" por las calles de la capital y por llevar un paquete en el patinete, "uso que no está permitido en este tipo de vehículos". Además, y según se informa desde el área de Seguridad, se trataba de alimentos sin etiquetar, perecederos y destinados para el consumo humano, "para los que no se cumplían las condiciones sanitarias correspondientes".

La Policía Local chicharrera ha propuesto una sanción de 200 euros por incumplimiento del Reglamento General de Circulación, al transportar mercancía en un vehículo no autorizado para ello, y ha remitido los correspondientes informes sobre las condiciones en las que se estaba transportando esa comida a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al área de Sanidad Municipal.

Los responsables de la red social X (antiguo twitter) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se han tomado con mucho humor el asunto, planteando, incluso, un problema matemático al respecto. "Un patinete parte del bar A transportando productos cárnicos hasta el bar B; entre ambos hay cerca de 3 kilómetros de distancia. ¿Cuánto tardará en llegar a su destino?". La solución para la Policía Local es la siguiente: "mucho, fue interceptado por los agentes por sus dificultades para circular".