"Nos conviene escuchar y ser parte de la solución, no del problema": la autocrítica desde el Reino Unido sobre el turismo en Canarias

El turismo es el motor de Canarias. Partiendo de esa premisa, es un tanto absurdo pensar que vaya a desaparecer como si nada de nuestro archipiélago. Los hoteles que están, estarán. Los locales y excursiones destinados a los visitantes continuarán. Y no pasa nada, porque las protestas del pasado 20 de abril que unió a miles de personas en Canarias no piden eso.

Una visión que ha llegado hasta el Reino Unido. Al menos, hasta un periodista de 'The Telegraph'. Se trata de Greg Dickinson, escritor senior de viajes y que titular su artículo como We should stand in solidarity with anti-tourism protesters in the Canaries (Debemos solidarizarnos con los manifestantes antiturismo en Canarias).

En su información, resalta que "los turistas británicos no son el objetivo de las protestas, pero nos interesa ser parte de la solución". Y es que, tras parafrasear a John Ruskin y rememorar los albores del turismo, Dickinson manda un mensaje directo a los británicos: "No crean a nadie que intente sugerir que los manifestantes quieren eliminar por completo el turismo".

Manifestación en Santa Cruz de Tenerife por un cambio en el modelo económico de Canarias / E. D.

Y es que, si miramos los datos oficiales, los visitantes que llegan al archipiélago generaron en 2023 unos 20.300 millones de euros, cerca de un tercio del Producto Interior Bruto de Canarias. Sería una locura querer sacar ese dinero de nuestras islas, y no lo es tanto el pedir una mejor redistribución de todo lo que gastan los turistas en nuestro territorio y que no se ve reflejado en el día a día del ciudadano canario.

"Si disfrutamos de Canarias, nos conviene ser parte de la solución, no del problema"

Es más, el periodista del Reino Unido acierta a decir que, "con toda sensatez, están pidiendo que se frene el crecimiento del turismo y que se introduzca un modelo de turismo más sostenible". En cuanto a las pintadas que se han visto en algunos puntos de las islas, asemeja esta imagen a las que se viven también en Málaga, pero apunta a unas declaraciones de Joe Crawley, experto en Canarias de The Telegraph: "Son simplemente obra de una pequeña -y ruidosa- minoría descontenta; un puñado de advenedizos con latas de aerosol".

La autocrítica

Dickinson intenta poner al lector en la posición contraria, como si "las tornas cambiaran". Lo hace poniendo situaciones que se viven en nuestro territorio: "Imagínese si el salario mensual promedio de su ciudad ya no cubriera el alquiler mensual promedio, lo que obligaría a los trabajadores a dormir en autos o cuevas. O si hubiera una sequía en su área local, mientras los turistas europeos chapoteaban felizmente en las piscinas". El remate a esa reflexión lo hace con una pregunta: "¿Saldrías a la calle? Sospecho que podrías hacerlo".

Algunas de las peticiones que se hicieron el pasado 20A, y que ahora están en la mesa de los políticos canarios, son enumeradas por el periodista británico: introducir un impuesto turístico, restringir a los compradores de viviendas extranjeros, congelar el número de llegadas de turistas o una moratoria sobre la construcción de hoteles.

Mirando hacia dentro, hacia los propios británicos que viajan a Canarias, Dickinson hace un ejercicio de autocrítica a modo de recordatorio: "Es importante recordar que nosotros, los turistas, somos actores del futuro de estas islas. Si disfrutamos visitando Canarias, nos conviene escuchar y ser parte de la solución, no del problema".

Imagen de la manifestación del 20A entre las plazas de la Candelaria, de España y del Cabildo. / María Pisaca

Por último, el británico deja algunos tips sobre como ayudar a los canarios y canarias cuando vienen a nuestras islas: "Esto significa, en la práctica, es alojarse en hoteles de propiedad local. Comer en restaurantes y cafeterías independientes y familiares. Viajar en temporada media siempre que se pueda. Limitar el uso del agua durante las vacaciones o comportarse de una manera como nos comportaríamos en nuestra ciudad natal (y, diablos, tal vez, incluso criticar a quienes no lo hacen)".

La visión política

De puertas para fuera, la política canaria quiere mostrar que Canarias sigue abierta al turismo. Esto es lo que se entiende de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, a The Telegraph. Afirmó que el archipiélago está abierto a los negocios y que "todavía es seguro visitar las Islas Canarias y estamos encantados de darle la bienvenida".

Según el medio británico, la consejera popular entendía las quejas de los manifestantes debido a la crisis inmobiliaria que se vive en Canarias, pero consideraba "injusto" culpar al turismo de ello.