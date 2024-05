Asier Garitano: "Espero que no haya una epidemia y que a todos esos entrenadores buenos que pueden venir no les pase nada"

Empezó siendo una pared. Ni en los mejores momentos de la temporada levantó la voz el técnico del CD Tenerife. Ni en sala de prensa ni en ninguna de las entrevistas que dejó de conceder desde hace meses. No solo mostraba una inquebrantable estabilidad en su discurso, sino que Asier Garitano se resistía a ofrecer ni una sola respuesta que pudiera generar controversia alguna. Ahora ha cambiado. Con algún desliz de por medio (se equivocó señalando públicamente a Álvaro Romero cuando señaló que no tenía ningún derecho de sentirse molesto por no participar), el técnico ha optado por la ironía. Por la media sonrisa, por las facturas que pasa, a veces directamente y otras con mayor disimulo. Siempre con educación, pero nunca de manera gratuita.

La última, al ser cuestionado, una semana más, sobre su futuro. Al entrenador se le preguntó, en sala de prensa, si consideraba que ha hecho méritos suficientes para merecer continuar en el representativo. "Yo lo único que espero es que no haya una epidemia y que a todos esos entrenadores buenos que pueden venir no les pase nada. Yo estoy tranquilo", espetó Garitano. “¿Cree usted que está sentenciado?”, insistió el periodista. “Llevamos así cuatro meses. Ya veremos qué pasa”, contestó sonriente el compareciente.

Se reunió con Garrido durante la semana

Y es que la comidilla de la semana ha sido la reunión que mantuvieron Garitano, el director deportivo Mauro Pérez y el máximo accionista del club, José Miguel Garrido, en un conocido hotel de la capital tinerfeña. Allí, de manera no vinculante, los tres protagonistas charlaron de la temporada y del futuro. "Hablamos un poco de todo. Con José Miguel, Mauro y Juan hablo siempre. Garrido llevaba tiempo sin venir a Tenerife y quedamos para hablar de cómo ha ido todo. Una situación bastante informal", aseguró Asier con claro ánimo de quitar relevancia a la reunión.

En la última interpelación sobre una hipotética (y aparentemente remota) posibilidad de que pudiera continuar ocupando el banquillo del Rodríguez López, el míster aseguró que el final de temporada, por bueno que pudiera ser (por ahora van siete puntos de los últimos nueve en juego), no debería influir en absoluto. "Yo creo que no, creo que este club y José Miguel han demostrado que no solo es un tema de resultados. Creo que no. Ganando todos o perdiendo todos, creo que no va a tener mucha trascendencia a la hora de tomar una decisión", sentenció.

El futuro no parece pasar por Garitano, el presente lo hace por Cartagena, próximo rival del representativo y que atraviesa un excelente momento de forma. El equipo de Julián Calero suma tres triunfos consecutivos y es el mejor de la categoría en el puntaje de la segunda vuelta. "Si miramos las últimas 25 jornadas, serían líderes de la competición. Habla muy bien de sus jugadores, del cuerpo técnico y del entrenador. Seguro que tienen un buen grupo, salir de la situación que tenían habla muy bien del trabajo que han hecho. Es un equipo muy fuerte y aguerrido, tenemos que estar muy bien para ganar. Hacen muy bien las cosas sencillas y eso es una gran virtud. Además del talento y experiencia de sus jugadores", vaticinó Garitano.

Ethyan 'se instala' con los mayores

De cara a tan exigente empresa, asaltar el Estadio Cartagonova, el guipuzcoano tendrá que lidiar con las bajas de los lesionados Medrano, Waldo, el recientemente operado Álvaro Romero y de Yanis Rahmani, de quien sigue sin haber un parte médico que confirme que sufre. “No quiero ser yo quien hable sobre ese tema. Deben ser los profesionales. Será el club el que decida cuándo informar”, manifestó el preparador, que suplirá las citadas ausencias con la convocatoria de los canteranos Ethyan (que ha participado en los dos últimos partidos) y César, además de Brian, el elegido para completar la nómina de guardametas ante un posible incidente que afectara a Soriano o Tomeu Nadal.