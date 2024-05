Asier cree que el equipo mereció «recompensa»

Asier Garitano, entrenador del Tenerife, lamentó el resultado obtenido –fue la decimosexta derrota de la temporada– y apuntó que su equipo mereció «una recompensa mayor», al menos el empate que tuvieron cerca en el lanzamiento a la madera de Roberto López.

«Por lo que se ha visto en el partido, que ese último remate entrara habría hecho justicia a lo visto sobre el césped», analizó el jefe del banquillo blanquiazul. «Antes, tuvimos posibilidades de ponernos por delante, pero ha faltado eficacia o acierto», dijo también.

Para Garitano, la segunda mitad se vio condicionada desde muy pronto por el penalti señalado a instancias del VAR, al que no puso pegas. «Eso lo complica todo frente a un rival muy necesitado de puntos y que se jugaba la vida. Lo intentamos hasta el final y tuvimos esa ocasión para no perder, pero no hemos tenido suerte. El penalti sí es», comentó.

Garitano no quiso centrarse en la intrascendencia del encuentro ni cebarse con la falta de intensidad de los suyos. «No la he notado, más allá de la parte final del encuentro, donde ellos ya han guardado esa ventaja con los cambios. Hemos tenido ocasiones para adelantarnos, pero no hemos hecho gol. Y ellos se encontraron ese penalti y a continuación han querido defender esa ventaja que les da opciones de lograr su objetivo», indicó el entrenador.

Buscando el lado más positivo de la jornada, a Garitano le satisfizo «dar minutos a los menos habituales» y de forma muy particular a Javi Alonso, que no había debutado aún en esta temporada. «Tiene todo el merecimiento porque ha estado muchos meses fuera. Lo mismo Tomeu, quitando los partidos de Copa. Y jugadores como Cacho o Ethyan, que también han competido bien. Es una pena que el esfuerzo de todos no haya tenido recompensa, ya que creo que el equipo lo merecía», repitió.

En cuanto a la actuación individual de su arquero, aseveró que Nadal hizo «una buena actuación». Un tramo más difuso de su comparecencia ante la prensa vino cuando se le preguntó por la amarilla –presuntamente forzada desde el banquillo– por Juan Soriano, que faltará por sanción en Burgos y le dejará ante una situación comprometida, pues el filial disputa la final de la Copa Heliodoro Rodríguez López, circunstancia de la que Garitano se enteró anoche.

«Vamos a ver qué pasa y cómo va la semana porque estamos teniendo determinadas situaciones que debemos controlar, pues hay mucha gente del filial y están Luismi y Loïc con ficha Sub 23. Iremos jugando con eso y compitiendo cada partido, sabiendo que los rivales también se juegan mucho», adujo en alusión a Burgos y Valladolid, últimos contrincantes blanquiazules en este curso.

Garitano apeló a la «profesionalidad individual y colectiva» para ofrecer la mejor imagen posible. «Veremos qué es lo que tenemos disponible, con quién podemos llegar, en qué condiciones... y hay que ver muchas circunstancias. Por eso en ese tramo final, cuando te quedas así y no te juegas nada, no suele ser cómodo. Pero peor estaba el rival», dijo el técnico.

«Intentaremos ser lo máximo competidores que se pueda, sabiendo que somos del Tenerife y tenemos que darlo todo en los partidos que quedan», cerró. Mucho más feliz estaba el jefe del Amorebieta, Jandro Castro, quien puso el acento en que «ganar sin sufrir en Segunda es prácticamente imposible». Eufórico por la actitud y derroche físico de los suyos, apuntó que salen «con vida y ya pensando en el próximo partido» contra el RCD Espanyol.