Los secretos del ascenso del Tenerife B a Segunda Federación

Después de haber alcanzado al séptimo intento el ascenso del Tenerife B a Segunda RFEF, Leandro Cabrera asegura que no cambiaría esta experiencia por nada. El entrenador del filial blanquiazul representa el premio a la perseverancia y al trabajo.

¿Quién le empezó a llamar Mazinho? ¿En que momento?

Todo viene de mi fichaje por el cadete del Orotava. Vestíamos de blanco, como el Valencia, donde estaba aquel centrocampista brasileño llamado Mazinho. Decían que me parecía a él. Era moreno, ocupaba el mismo puesto... Y un día se le ocurrió a un periodista de Jornada Deportiva llamarme así. Lo anotaron en la alineación y desde ese día me quedé Mazinho.

Entonces, fue un periodista.

Sí, fue Antonio Expósito. En realidad, todos teníamos un mote, los compañeros y los amigos. A día de hoy, los jugadores de ese equipo juvenil, los de aquella camada de 1980, mantenemos el contacto. Mi madre me dice que, de momento, solo ella me llama Leandro. Hay muchos que piensan que Mazinho es mi apellido. Pero no, soy Cabrera Morales.

Estamos hablando de la zona Norte de la Isla, de los años 80.

Sí. Soy de La Orotava, aunque nací en La Laguna. Estuvimos viviendo en El Portezuelo. Luego hicimos vida en La Perdoma. Ahí comencé mi carrera como técnico.

¿De familia futbolera?

Lo mío fue raro. Mi familia no era futbolera. Creo que solo un tío mío jugó en aficionados. Cuando vivía en El Portezuelo, con 7 años, me vino a buscar Julio Domínguez para que empezara en el Aeropuerto benjamín. Jugábamos en el campo de la Cruz Chica. Mi padre empezó a ir a los partidos y se enganchó al fútbol. Y se unió mi hermano. Ahora, toda mi familia está vinculada al fútbol; hasta mi sobrino. Mi padre fue presidente del Perdoma y mi hermana secretaria del club. Pero detrás de mí no hubo tanta tradición futbolera.

¿Por qué dejó de jugar?

Por un problema de varices, de esfuerzos. Tomé la decisión de dejarlo.Pensé que la salud estaba por delante. Tenía miedo a recibir golpes. Me habían operado de pequeño del intestino grueso y no me convenía hacer esfuerzos físicos tan exigentes. Pero no dejé el fútbol; me saqué los títulos y empecé a entrenar más seriamente. No he parado de entrenar desde los 14 años, con y sin titulación.

¿Cómo pasó a los banquillos?

Mi último equipo como jugador había sido el Icodense. Estuve seis meses, con Sindo Hernández de entrenador y Luisma Hernández de preparador físico. Siempre estuve vinculado al fútbol base, pero a partir de ahí comencé a entrenar más en serio. En el Perdoma entrené en todas las categorías. Después me llamó el Realejos. Manuel Lorenzo creyó en mí para un proyecto en Tercera División. Estuve dos años. En el primero hicimos un sexto puesto y en el segundo descendimos. De ahí pasé al Vera. Diseñamos una plantilla para intentar no bajar a Preferente y nos clasificamos para el playoff de ascenso a Segunda B. Eliminamos al Almansa, pero no pudimos con el Peña Sport. En el siguiente año salvamos la categoría. A continuación firmo con el Buzanada. Tenía que cruzar la Isla con Ruymán Trujillo, el preparador físico. El Buzanada estaba en Preferente;nos pareció un proyecto interesante. Al tercer año subimos a Tercera y una vez en esa categoría, acabamos sextos. Entonces me llamó el Tenerife.

¿En su etapa como jugador de Tercera se podía vivir del fútbol o estaban cerca de ello?

A ver, yo era un pibe. Cobraba la mitad, algún dinerillo. En el Orotava estaba de presidente Manolo Santana, de Sagrera. Había perrillas y algunos jugadores, los más veteranos, sí ganaban dinero. Yo llegué a aquel Orotava de Infante, Salva, Jaime de Paz, Carmelo Dorta... Tenía 15 o 16 años y jugué poco en ese equipo de Tercera. Después me fui al Icodense, donde estuve seis meses y me retiré.

En ese aspecto, las cosas han cambiado en el fútbol regional.

Sí. La vida misma es más complicada. Imagina cómo será con el fútbol. Habría que felicitar a los presidentes de los clubes por el esfuerzo que hacen. Le quitan tiempo a sus familias para dedicárselo al fútbol. Hay mucho ejemplos, casi todos. Hablo con la mayoría y sé que la cosa está muy mal para mantener vivo a un equipo. Quedan las ayudas federativas, de ayuntamientos, consejerías y demás. Se está buscando la manera de que el fútbol no cueste, pero no es fácil y los que están al frente de los clubes hacen un sacrificio enorme. Me consta que hay presidentes que ponen dinero de su bolsillo para mantener a equipos regionales, equipos juveniles...

¿Qué sería sin ellos?

Mi padre fue presidente del Perdoma y sé el tiempo que tienen que pasar en los campos, el que le quitan a la familia... Dejas a un lado tu vida social por acompañar a un entrenador, llevar a un niño al médico... Mi padre lo dejó todo por el club. Fueron unos 13 o 14 años así. Y ellos no cobran, lo hacen por amor al arte, por un compromiso con el deporte y la gente.

Los entrenadores también se verán afectados. Ser técnico en Canarias debe ser una cuestión de vocación. Aunque imagino que en los filiales será distinto.

Sí, lo mío hay que separarlo porque formo parte de un club profesional. Llevo siete años dedicándome a entrenar de manera profesional. Me levanto pensando en el equipo y me acuesto igual. Es normal; se convierte en un trabajo y le tienes que echar horas si quieres crear un proyecto sólido. Pero yo también viví la otra cara, la de tener que compaginar los entrenamientos con un trabajo. En general, con el fútbol no puedes mantener a una familia y necesitas buscar otra fuente de ingresos.

¿Cuál fue su momento más extremo?

Cuando firmé con el Buzanada trabajaba de 8:00 a 17:00. Estuve en tres empresas de construcción a la vez. Hice cursos de gruista y trabajaba con palas y demás. Cuando terminaba, me daba una ducha e iba con Ruymán desde La Orotava a Buzanada. Hacíamos una hora por carretera. Llegábamos alrededor de las 19:15, empezábamos a las 20:00 y terminábamos a las 22:15, más o menos. Estábamos de vuelta a casa a las 23:30. Eso era cuatro días por semana, más el día de partido. Así estuvimos dos años. En el tercero, cerró la empresa en la que estaba y me fui a vivir al Sur para trabajar más cerca. Es lo que hace cualquier técnico de Tercera. Los verdaderos entrenadores salimos de ahí, del barro. Vivir eso antes es fundamental para tener una base.

¿Entrenar a un filial es diferente por aquello de ser partícipe de la proyección de jóvenes valores que se supone que pueden llegar a ser profesionales?

Cuando llegué al Tenerife, quedó claro que el objetivo iba a ser la formación de los futbolistas para que llegaran al primer equipo de la mejor manera. Pero también estás formando a personas. Gestionas un grupo en el que debe haber respeto, compromiso, ambición... A partir de ahí, sabemos que no todos van a llegar a ser profesionales. Pero sí somos conscientes de que formamos parte de ese camino. En ese proceso, hago mucho hincapié en que el equipo está por encima de todos, incluso del míster. Partiendo de eso, hay un compromiso, un régimen de disciplina. De ahí vienen los resultados. Y también hay conflictos, porque de lo malo se sacan conclusiones que sirven de refuerzo para alcanzar las metas. En esa gestión he ido adquiriendo también mi experiencia. Sigo aprendiendo cosas.

¿Es un ascenso logrado desde la insistencia? Lo digo también por el Tenerife, que optó por no cambiar de entrenador.

Siempre estaré agradecido por eso. Es mi séptima temporada. Y no es fácil estar en un filial. Quico de Diego estuvo cinco antes de mi llegada y eso habla bien de la apuesta que se hace por los entrenadores en el Tenerife B. Te dejan trabajar y eso es muy importante. Alcanzamos el objetivo este año, pero antes llegamos a jugar cinco playoff. En mi primera temporada también fuimos campeones, pero nos quedamos a un gol de subir. Lo marcamos, pero nos lo quitaron. También estuvimos en Linares y en Olot, donde también pudimos ascender. Pudo haber sido antes. Pero siempre se mantuvo una regularidad, una constancia, la voluntad de formar grupos en cada pretemporada sabiendo que en un filial se producen muchos cambios. El secreto ha estado en mantener a un entrenador, a mí o a quien sea, y dejar que trabaje.

¿Qué diferencia ha habido entre este filial y los anteriores?

Hay algo que no tuvimos en las temporadas anteriores. Fichamos a tres o cuatro futbolistas mayores de 23 años y nos dieron experiencia y solidez. Gente más veterana que ha vivido otro fútbol. Son los casos de Fabricio, que ha hecho una temporada espectacular; de Omar, que estuvo aquí, fue a la Ponferradina y volvió; de Félix... Con ese rodaje y talento, y las ganas de los jóvenes, se ha formado una mezcla ideal. Es un grupo diferente a otros, también porque hay dos futbolistas por puesto con un nivel similar. Llegaron a subir once jugadores al primer equipo por la plaga de lesiones que se produjo en la primera vuelta, y los que se quedaron, dieron la cara. El Tenerife C y el juvenil también nos echaron una mano. Ha sido un trabajo colectivo con el premio de haber llegado al objetivo deseado.

Los números indican que ha sido un ascenso ganado con autoridad, sin titubeos.

Es difícil ponerse un objetivo desde el primer día, decirlo y cumplir de esta manera. En el club dejaron muy claro que había que subir. No hubo nadie que saliera en los medios de comunicación transmitiendo dudas. El mensaje fue unánime: teníamos que ascender a Segunda RFEF. Y no es tan fácil poner el listón alto y hacerlo bien, porque durante el proceso puedes sentir nervios, sufrir un cambio de rumbo... Lo que sea. Tuvimos dos derrotas con Las Palmas y recuerdo ver a jugadores llorando en la caseta. Pero el mensaje no cambió. Pedí tranquilidad, porque sabía que estábamos trabajando muy bien en el día a día. En el último tramo de la temporada, sí noté que el equipo iba a luchar por el campeonato. Siempre hay un momento en el que se van aclarando los objetivos y vas jugando con eso. Es lo que, particularmente, estaba esperando: llegar al tramo final con posibilidades. Porque tenía claro que se lo íbamos a poner difícil a cualquier rival. En esas circunstancias, el grupo terminó de crecer y llegó muy seguro al momento decisivo. Había mucho trabajo detrás, unos hábitos que no cambiaban por los resultados... Eso nos dio tranquilidad. Los jugadores eran los primeros en decirme:míster, lo vamos a conseguir. Esa era nuestra frase.

Habrá sido un aprendizaje de cómo convivir con la presión.

Sí. Quizás en otras temporadas no dijimos desde el principio esto de ir a por el ascenso. Salíamos de partida con la idea de formar un grupo para ver hasta dónde podíamos llegar, pensando que la exigencia estaba en el día a día y que el Tenerife B debía estar entre los cuatro o cinco primeros para jugar el playoff o ser campeón. Pero este año, el club fue claro con el objetivo.A partir de ahí, nos es que trabajes con una pistola en la cabeza, pero sabes que los resultados tienen que llegar. No nos podíamos permitir empezar mal. Y lo cierto fue que arrancamos bien y completamos una segunda vuelta muy buena. Jugamos partidos mejores y peores, e incluso ganábamos haciéndolo mal, que es algo que te da cierta seguridad. Esa tendencia fue en línea ascendente y es algo que se notaba:entrabas en la caseta y veías brillo en los ojos. Ellos querían más, me hacían preguntas que me activaban como entrenador para poner soluciones. Ahí no encajaba un perfil bajo, de responder con un a ver qué pasa. Los chicos necesitaban respuestas claras. Y fueron ellos los ejecutores, los que nos han llevado a la meta. Hubo quien quiso tomar algún atajo, pero entre todos conseguimos que volviera al camino. Como jugadores y como personas, es un grupo muy bueno.

¿Cómo fue la gestión menos dependiente de lo futbolístico?

Había que meterlo todo en una coctelera y agitar. No sabíamos qué iba a salir de ahí, porque cada jugador, cada persona, tiene su ego. El futbolista suele ser egoísta y quiere jugar; eso es normal. El club nos ofreció todas las herramientas posibles y pudimos llegar a buen puerto. No voy a decir que ha sido fácil, pero esos egos fueron puestos al servicio del equipo. Teníamos claro que uno solo no podía ir a la guerra; o íbamos todos juntos o no íbamos a conseguir nada. Ellos fueron los primeros en darse cuenta de que nadie estaba por encima del colectivo. Algunos han sido suplentes y han visto a chicos del C tener más minutos, y eso también es de alabar. Ha existido respeto por parte de todos y con todas las decisiones técnicas. Más de una vez tuvimos que dar lecciones dentro del vestuario, emitir mensajes colectivos, hacer charlas individuales con el departamento de psicología, con Carol y Juan Ramón. Y hay un cuerpo técnico detrás, con Jorge, el preparador físico; Juanma, que es segundo y analista de rivales; Víctor, el analista de datos; Héctor, el fisio... Todos han aportado lo suyo.

Hablando de herramientas, el ascenso coincide con la plenitud de la Ciudad Deportiva.

Llevo siete años en el club y he visto desde dentro todo el crecimiento que ha habido. Empezamos con aquellos barracones y ahora hay un edificio que está entre los diez mejores de España. Hay una grada para dos mil espectadores, dos campos de césped natural y otros dos de hierba sintética... El Tenerife se ha volcado con el fútbol base. Es una garantía para las futuras generaciones. Nos lo han dado todo a los profesionales; ahora tenemos que acertar.

¿Ha cambiado el canterano, en general, en estos años?

El fútbol ha evolucionado. Ahora hay herramientas que antes no existían. Tuve compañeros, futbolistas profesionales, que me decían que no habían pasado nunca por un gimnasio. Y ahora tienes un gimnasio al salir del vestuario y antes de entrar en el campo. En general, la vida ha cambiado con la incorporación de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Eso ha ampliado las opciones para comunicarse, pero también puede que haya restado valores humanos. En esa parte también tratamos de dar consejos, porque creemos que se juega como se vive. Sabemos que no todos van a llegar a ser profesionales y por eso insistimos en que se formen, porque también pueden ser médicos, por poner un ejemplo. En el club tenemos un plan de estudios y le damos valor a la parte académica. No veo otra forma de hacer las cosas.

Habrá visto a muchos a los que les faltó un golpe de suerte para ser profesionales.

Hay muchos en Tercera, en Segunda RFEF... Algunos han dejado el fútbol y se han dedicado a estudiar. Pongo el ejemplo de Javi Alonso. Cuando estuvo con nosotros en el filial, siguió estudiando y ahora no solo es futbolistas profesional, sino que tiene su carrera de fisioterapia. La formación es fundamental, así es todo más fácil.

¿Cambiaría la experiencia de este ascenso por algo?

No. La vida viene como viene. Cada uno busca lo que quiere y es ambicioso. Hay que buscar los momentos buenos, porque los malos vienen solos. Es una frase que tengo en mi estado de WhatsApp. Este ascenso se pudo producir antes, pero ha llegado ahora y tenemos que disfrutarlo. Estoy haciendo algo que me apasiona. Los siete años que llevo en el Tenerife han sido como un máster para mí. Entró Mazinho y sigue Leandro Cabrera. No hay ningún curso que me pueda ofrecer tanto.

¿Qué piensa cuando alguien opina que debería ser el entrenador del primer equipo?

En estos siete años ha pasado de todo:el primer equipo ha estado bien y ha luchado por subir a Primera, y también ha tenido problemas. Yo también escucho la radio y sé que mi nombre ha sonado en muchas tertulias. También me han llegado mensajes a mi móvil. Pero no me dejo llevar por nada de eso. Soy más de encerrarme en mi trabajo, en mejorar cada día y en sentirme realizado con lo que esté haciendo. Soy feliz así. Si escucho que debería estar en el primer equipo, no me descentro nada. Ante todo, hay que respetar a los demás, y el entrenador del primer equipo, sea quien sea, tiene que trabajar por objetivos que son muy complicados. Los técnicos no podemos controlar los resultados;solo el trabajo que se hace.

Se estrenarán en una Segunda RFEF en la que le ha ido mal a los equipos canarios, menos al Atlético Paso. ¿Debería ser diferente el caso del Tenerife B?

He hablado alguna vez con dirigentes de esos clubes. Creo que la clave está en la parte económica y no tanto en el nivel de los futbolistas. Si en Tercera es difícil sacar adelante a un equipo, no digo nada de lo que puede pasar en Segunda RFEF. Mi padre solía decir que puedes ser pobre, pero organizado. Y en el fútbol, la economía te condiciona a la hora de fichar. Por eso debes contar con una estructura que se acerque lo más posible al nivel profesional. Hay futbolistas y entrenadores de Segunda RFEF que tienen sus trabajos al margen del fútbol. En ese aspecto, los filiales podemos seguir una línea profesional y tener un proyecto sólido. Tenerife y Las Palmas debemos estar, como mínimo, en Segunda Federación. Este ascenso representa un antes y un después para nuestra cantera. Los futbolistas cruzarán el charco, se enfrentarán a equipos de la Península... El nivel se va a igualar. La idea es consolidarnos y que sigan subiendo chicos al primer equipo. No concibo a un filial sin que pueda llegar algún futbolista arriba.

¿Será muy diferente la plantilla del Tenerife B en la nueva categoría?

Le estamos dando prioridad al futbolista canario. De hecho, hemos repatriado a Giova –Giovanni García, del Villarreal CF–. Y hay jugadores que volverán de sus cesiones. Habrá puestos específicos en los que, a lo mejor, no encontraremos opciones entre los canarios e iremos a buscar fichajes en la Península. Entre todos tenemos que hacer un grupo fuerte en lo futbolístico y en la parte humana.