Alberto Guanche: «La carrera forma parte de la identidad de cada ciudad»

La Binter NightRun ha experimentado un crecimiento notable en participantes cada año. ¿A qué cree que se debe este éxito sostenido?

El crecimiento responde a varios factores. Por un lado, la madurez de la prueba, que ya se encuentra en su novena edición a las puertas de un décimo aniversario muy especial. Por otro, el auge general del running como práctica deportiva accesible y en tendencia. Además, la Binter NightRun ofrece un producto diferencial que combina deporte, diversión e inclusividad, con distancias populares pensadas para todos los niveles y la posibilidad de participar en diferentes pruebas de un circuito nacional muy interesante. A ello se suma el atractivo de escenarios únicos como las calles de Santa Cruz de Tenerife, que reúnen condiciones ideales para disfrutar de una carrera nocturna. Así lo demuestra el número de corredores que de nuevo ha supuesto un récord al alcanzar la cifra de 7.000 inscritos.

La Binter NightRun se ha ganado fama de ser una carrera para todo el mundo, no solo para atletas. ¿Cómo se traduce ese compromiso con la inclusividad en la estructura de la prueba: categorías, recorridos, adaptaciones?

La inclusividad es un eje central. El circuito es 100% accesible porque entendemos que una carrera popular no puede tener barreras de participación. Cualquier persona, independientemente de su condición o discapacidad, puede inscribirse en cualquiera de las modalidades, contando además con inscripción gratuita en estos casos. Esto garantiza una experiencia verdaderamente abierta y participativa y nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo de organizar fiestas del deporte para todos.

Cada vez vemos más familias completas en la línea de salida. ¿Hasta qué punto es la NightRun un evento intergeneracional?

La dimensión intergeneracional es una de nuestras mayores fortalezas. La “Milla Verde” (aproximadamente 1,6 km) se ha consolidado como la puerta de entrada al running para muchos niños y niñas, que participan acompañados de sus familias. Además, esta modalidad tiene un fuerte componente solidario, ya que su recaudación se destina íntegramente a ONG. También hemos observado un crecimiento significativo en el segmento de 18 a 25 años, impulsado en gran medida por las redes sociales y la creciente tendencia a participar en eventos deportivos con componente social y experiencial.

La carrera también se vincula con acciones solidarias. ¿Qué programas o iniciativas sociales se han integrado en la Binter NightRun en las últimas ediciones?

Una novedad de este año para dar mayor visibilidad y ampliar la dimensión solidaria del evento es que los participantes de la Milla Verde pueden elegir a qué ONG destinar su aportación, una opción que también se ha extendido a las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Asimismo, colaboramos con la Fundación Foresta mediante una iniciativa que permite a los corredores renunciar a su medalla, destinando su coste a proyectos de reforestación y cuidado del entorno natural.

Binter tiene un compromiso claro con la sostenibilidad. ¿Cómo se aplica en un evento de estas características?

Este compromiso se traslada a múltiples niveles. Se ha reducido significativamente el uso de plásticos de un solo uso, se emplean bolsas del corredor reutilizables, botellas de plástico reciclado y se implementa un amplio dispositivo de recogida selectiva de residuos. Además, la colaboración con entidades como Foresta refuerza las acciones de compensación de la huella y de sensibilización ambiental vinculadas al evento.

La carrera ya está marcada en el calendario de miles de canarios. ¿Qué significa para Binter saber que ha contribuido a crear una tradición deportiva que forma parte del tejido social de las islas?

Supone un refuerzo muy importante de nuestro compromiso en materia de responsabilidad social corporativa y una muestra más de la apuesta de Binter en la promoción de la vida sana en la sociedad. La Binter NightRun se ha convertido en el patrocinio deportivo más relevante de la compañía. Nos permite, además, proyectar la marca en destinos donde operamos y contribuir a la promoción turística. El hecho de abrir en Santa Cruz de Tenerife y cerrar en Las Palmas de Gran Canaria responde a la importancia estratégica de ambas capitales. Hoy en día, la prueba forma parte de la identidad social y deportiva de cada ciudad en la que se celebra.

Más allá del deporte, la carrera moviliza hostelería, comercio local y turismo. ¿Podría explicar el impacto económico en el entorno de cada edición y en las ciudades que la acogen?

El impacto es notable. Nosotros como compañía aérea registramos una demanda importante en las fechas en las que tienen lugar las carreras. Nos consta que cada vez son más los corredores que participan en cada una de las Binter NightRun aprovechando las conexiones que ofrece la compañía. En cuanto al impacto económico, resulta importante destacar que cada vez son más los corredores que vienen de fuera a participar y que aprovechan para disfrutar de una escapada de fin de semana que les permite, no solo correr y animar a los suyos, sino también disfrutar de la oferta de ocio, cultural y de restauración que ofrecen las diferentes sedes, ayudando a fomentar el consumo local. En esta edición, de los 7.000 corredores, 1.000 proceden de fuera de la isla. Todo ello contribuye al desarrollo de un turismo deportivo de calidad en los diferentes destinos a los que vuela Binter y a su dinamización económica.

¿Cómo visualiza la proyección de la carrera a medio y a largo plazo?

Trabajamos con el objetivo de seguir consolidando las sedes actuales y crecer tanto en número de participantes como en nuevas ciudades. Un ejemplo de esta expansión es la reciente incorporación de Murcia al circuito Binter NightRun, lo que demuestra la capacidad del evento para evolucionar y extender su modelo más allá de Canarias.