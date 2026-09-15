Los drones que vigilan la costa de Tenerife ya salvan vidas: estas son sus principales actuaciones en la Isla

Hay un nuevo vigilante sobre el mar. Los drones empiezan a hacerse un hueco en las tareas de vigilancia y salvamento en las costas de Tenerife, tanto desde el aire como desde el agua, para detectar bañistas en apuros, localizar posibles víctimas y apoyar a los equipos de emergencia. Una tecnología que este año ha intervenido en diez ocasiones y que, poco a poco, gana presencia en una isla que registra numerosos fallecimientos por ahogamiento. Ya de hecho han salvado vidas: la de un submarinista hallado a 20 metros de la costa de Santa Cruz gracias a estos dispositivos y la de dos personas en apuros por el fuerte oleaje en Santiago del Teide.

En lo que va de 2026, Tenerife lidera el número de muertes en accidentes acuáticos del Archipiélago, con 19 víctimas mortales, lo que representa casi el 39 % del total de Canarias y sitúa a la Isla como el tercer territorio a nivel nacional con más ahogamientos mortales, solo por detrás de Andalucía y Galicia. La última víctima se registró el pasado sábado 12 de septiembre, cuando un buceador falleció en la costa de Radazul, en el municipio de El Rosario. El balance desde comienzos de año asciende a 49 fallecidos en toda Canarias, entre ellos siete menores de edad, y siendo los charcos naturales, las playas con fuertes corrientes y las zonas rocosas o escarpadas donde más rescates e incidentes se producen.

Los drones acuáticos

Con este escenario de fondo, el Cabildo de Tenerife impulsó en julio de este año la implantación progresiva de 30 drones acuáticos de rescate con una inversión de 240.000 euros. De ellos, 28 se reparten entre los municipios con litoral y los otros dos, los restantes, permanecen adscritos al Consorcio de Bomberos de Tenerife, concretamente en los parques de Guía de Isora y La Laguna.

SIRA, el nuevo Sistema Insular de Rescate Acuático / Arturo Jiménez

Denominados Sistema Insular de Rescate Acuático (SIRA), estos dispositivos, de color naranja y con un diseño similar al de un flotador salvavidas, pueden desplazarse a gran velocidad sobre el agua para hacer llegar un elemento de flotación a una persona en apuros. Pueden manejarse de forma remota desde tierra, mediante un mando teledirigido, o por un rescatador desde el agua, e incorporan franjas reflectantes para facilitar su localización en condiciones de escasa visibilidad.

Desde su puesta en marcha, se han utilizados dos veces y con resultados, según el Consorcio de Bomberos de Tenerife, "muy satisfactorios". La primera actuación se produjo para rescatar a un submarinista al que se le había pérdido el rastro mientras realizaba pesca de inmersión entre Puerto de Honduras y Punta Maragallo, en Santa Cruz de Tenerife. Una vez en el lugar, con ayuda del dron acuático, los efectivos localizaron al individuo a más de 20 metros en la costa. El segundo operativo involucró a dos personas que se encontraban en apuros a causa de la fuerte corriente del mar en el entorno de la playa de la Arena, en Santiago del Teide. Ambas intervenciones resultaron exitosas.

Ojos sobre el litoral

Pero los ojos sobre el mar no están solo en el agua. Tenerife cuenta también con al menos 18 drones aéreos repartidos entre distintos servicios públicos: 14 pertenecen al área de Medio Natural del Cabildo y otros cuatro del Consorcio de Bomberos, a los que se suman unidades de las policías locales y servicios municipales de salvamento. Sus funciones van desde la vigilancia del litoral protegido y la detección de accesos o actividades prohibidas hasta el rastreo de acantilados, cuevas marinas y otras zonas de difícil acceso durante una emergencia.

Drones aéreos de la Policía Local y Protección Civil de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez / t

Estos dispositivos, en cambio, están equipados con con cámaras de alta resolución, zoom óptico y, en algunos casos, sensores térmicos que permiten localizar personas entre las rocas o sobre el agua incluso en condiciones de poca visibilidad. Desde tierra, los operadores pueden mantenerlos sobre un punto concreto, seguir a una persona en riesgo o enviar imágenes en tiempo real a los equipos de emergencia, lo que facilita valorar la situación antes de intervenir. Por si fuera poco, algunos modelos incorporan también sistemas de megafonía para lanzar avisos desde el aire a bañistas que se encuentren en zonas peligrosas o de acceso restringido.

Solo en lo que va de 2026, el dron aéreo del Consorcio de Bomberos de Tenerife ha participado en ocho intervenciones, según los registros de operaciones facilitados por el organismo, aunque puede existir alguna actuación que no figure en la base de datos al tratarse de un recurso de reciente implantación. La cifra supone un aumento con respecto a 2023, cuando solo se registró una intervención. Asimismo, el recurso fue utilizado en tres ocasiones en 2024 y en seis durante 2025, lo que refleja el incremento progresivo de su uso en las emergencias.

La incorporación de estos recursos se enmarca en un análisis realizado por los servicios de emergencia que ha permitido identificar 107 puntos críticos en el litoral tinerfeño, donde se concentra la mitad de los rescates.

A esta estrategia se suma el primer plan autonómico de seguridad de las playas que prepara el Gobierno de Canarias, con el objetivo de cubrir el vacío legal existente y facilitar que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan disponer de servicios de salvamento y socorrismo con respaldo jurídico y financiación.