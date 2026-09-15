Muere un hombre de 74 años en la playa de Las Teresitas

Un trágico suceso ha ensombrecido la jornada en la capital tinerfeña tras confirmarse el fallecimiento de un varón de 74 años en la playa de Las Teresitas, ubicada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El trágico incidente se desencadenó a la altura del acceso número 1 del litoral, cuando el afectado sufrió un episodio de posible ahogamiento mientras se encontraba en el agua, activando un amplio dispositivo de emergencia tras la alerta dada a los servicios de rescate.

Los primeros en intervenir fueron los efectivos del servicio de salvamento y socorrismo de Cruz Roja, desplegados de forma permanente en el enclave costero, quienes rescataron al bañista del mar e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en la misma arena. La intervención contó con el apoyo inmediato de agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, quienes aseguraron el perímetro para facilitar el trabajo de los equipos asistenciales y coordinar la llegada de los recursos sanitarios de apoyo.

Infructuosos esfuerzos de reanimación ante el fallo cardiorrespiratorio

Poco después se incorporó al operativo una ambulancia de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal médico y paramédico asumió la asistencia aplicando técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada y soporte intensivo durante un prolongado espacio de tiempo para tratar de recuperar las constantes vitales del afectado.

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Pese a la rápida respuesta y a la suma de esfuerzos entre los socorristas de Cruz Roja y los sanitarios del SUC, fue imposible revertir la situación, confirmándose el fallecimiento del varón en el propio lugar de los hechos. Agentes de los cuerpos de seguridad custodiaron la zona a la espera de la llegada de la autoridad judicial e instrucción de las diligencias correspondientes para proceder al levantamiento del cadáver.