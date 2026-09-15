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Desarticulada una red de ciberestafas que operaba en Canarias tras defraudar más de un millón de euros

El entramado suplantaba a entidades bancarias para engañar a las víctimas mediante falsas alertas por SMS y llamadas telefónicas coordinadas

Desmantelada una red de ciberestafadores

Desmantelada una red de ciberestafadores

Guardia Civil

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha desarticulado una compleja organización criminal especializada en ciberestafas, blanqueo de capitales y falsedad documental que logró defraudar más de un millón de euros. La denominada Operación Ibermellow, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, se ha saldado con la detención de 29 personas y la investigación de otras 57. El operativo ha tenido un impacto directo en el Archipiélago, con actuaciones policiales dirigidas contra la trama de blanqueo en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

La investigación comenzó tras detectarse un patrón delictivo coordinado que combinaba las técnicas de smishing y vishing. Los estafadores enviaban masivamente SMS falsos alertando de supuestos cargos de alto importe en las cuentas de las víctimas. Posteriormente, se ponían en contacto telefónico haciéndose pasar por gestores bancarios y, haciendo uso de ingeniería social y datos personales previamente obtenidos, convencían a los usuarios para realizar transferencias fraudulentas o contratar préstamos que terminaban desviados a la red.

Desmantelamiento de la cúpula y red de mulas en las Islas

El dispositivo policial se estructuró en dos fases estratégicas. En la primera se logró asaltar el call center principal ubicado en el territorio peninsular, desmantelando una infraestructura con capacidad técnica para emitir más de 100.000 mensajes de texto por hora. En dicha entrada se intervino numeroso material informático, 365 tarjetas SIM, 95 máquinas de envío masivo de SMS y más de 57.000 euros en efectivo.

La segunda fase de la operación se centró en neutralizar el entramado de mulas económicas, captadores y extractores de dinero que movían los fondos ilícitos para evitar el rastro policial. Esta ramificación delictiva mantenía enlaces activos en más de una veintena de provincias españolas, incluyendo las dos provincias canarias, donde la Benemérita logró bloquear y recuperar 256.708 euros depositados en cuentas bajo el control de la red ciberdelictiva.

Registros en grandes capitales y un despliegue policial en más de una veintena de provincias

La primera fase de la operación se saldó con entradas y registros en los municipios barceloneses de Badalona y Terrassa, en el distrito madrileño de Carabanchel y en Cartagena (Murcia). En estos registros los agentes lograron desmantelar el call center principal de la trama, una infraestructura dotada con 95 máquinas de envío masivo con capacidad técnica para emitir más de 100.000 mensajes de texto por hora. En dicha intervención se incautaron además de 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 70 teléfonos móviles y más de 57.000 euros en efectivo, logrando el arresto de cinco miembros de la cúpula directiva.

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La segunda fase del dispositivo neutralizó la red de blanqueo, que utilizaba "mulas económicas" para retirar el dinero defraudado en cajeros automáticos de Barcelona, Madrid y Murcia o moverlo por múltiples cuentas interpuestas. El despliegue de la Guardia Civil extendió las detenciones e investigaciones por prácticamente toda la geografía española, abarcando las provincias de A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza. Durante este proceso, las autoridades lograron bloquear y recuperar 256.708 euros depositados en cuentas bancarias controladas por la trama, remitiendo las actuaciones a diversos juzgados de Aragón para la instrucción de la causa.

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