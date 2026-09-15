Canarias 'se derrite' en pleno septiembre: máximas de 38 grados, calima y alertas activas en varias islas

Canarias vive este martes una jornada que más parece de agosto que del propio septiembre. Los termómetros contarán con máximas de hasta 38 grados, a lo que se unirá la calima, que ya se nota desde primeras horas de la mañana en algunos puntos.

De hecho, esta situación ha provocado que haya islas en alerta por temperaturas máximas, riesgos forestales e, incluso, haya zonas en las que las clases han tenido que pasar este martes a la modalidad online.

Una situación que no ha mejorado mucho más durante la madrugada, dejando una noche tórrida con datos que superaron los 26 grados.

Situación extrema

La situación más extrema se ha sucedido en Gran Canaria y Fuerteventura. De hecho, ambas islas están este martes en aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temperaturas máximas, que podrán alcanzar los 38 grados.

También son las que se han pasado una madrugada más calurosa. Según los registros de la Aemet, a las 00:20 horas en Pájara los termómetros marcaban los 33,5 grados, mientras que pasada la 01:00, en Agaete se marcaban los 33,2 y en San Bartolomé de Tirajana, los 32,7. Unos datos nada usuales si tenemos en cuenta que apenas queda una semana para la llegada del otoño.

En el resto de islas, la situación no mejora considerablemente, ya que El Hierro, La Gomera y Lanzarote, en su totalidad, así como el este, sur, oeste y área metropolitana de Tenerife, y las cumbres de La Palma y Gran Canaria estarán en aviso amarillo por el mismo fenómeno. En este caso, se prevén máximas de entre 34 y 36 grados, aunque se podrán dar picos de 37 en algunos puntos de Lanzarote.

Calima intensa

La calima es otro de los fenómenos que se está notando de manera intensa desde primera hora de la mañana en diversas zonas, aunque en las que se prevé que la jornada sea más complicada es en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, que también estarán en aviso amarillo por este fenómeno.

En las dos primeras islas, se esperan altas concentraciones de polvo en superficie, especialmente en zonas de interior donde la visibilidad puede reducirse puntualmente por debajo de los 1000 metros, mientras que en Gran Canaria afectará, en mayor medida, a cotas por encima de unos 300 metros.

Jornada de calor y calima este lunes en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Alertas activas

Con esta situación meteorológica en pleno mes de septiembre, es normal que en Canarias se hayan activado diferentes alertas para estos días, más allá de los propios avisos de la Aemet.

La provincia oriental se encuentra en alerta por temperaturas máximas, mientras que el resto de islas se encuentra en prealerta.

A ello se une la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta por calima en todo el archipiélago.

Esto ha provocado, además, que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) haya activado distintos niveles de riesgo para la salud. Entre ellos, se encuentra el aviso rojo (nivel 3) en las zonas de MeteoSalud de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, y Lanzarote, por un “riesgo elevado” en la población vulnerable al calor (adultos mayores de 65 años o menores de 65 años con factores de riesgo asociados a los efectos del calor), así como en la población general que se exponga prolongadamente al sol.

Consecuencias

Una de las consecuencias que más ha sorprendido, aunque necesaria debido a las altas temperaturas, es el cierre en los colegios de Fuerteventura y nueve municipios de Gran Canaria y el paso de las lecciones a la modalidad online este martes. Una situación que se ha tomado por el bienestar de los menores y el profesorado.

En este sentido, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha admitido que ya en la jornada del lunes se produjeron algunas lipotimias y golpes de calor en centros canarios.