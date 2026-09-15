Santa Cruz de Tenerife lleva a los tribunales al Gobierno de España por el monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva ante los tribunales al Gobierno de España por el Monumento a la Victoria, situado en la avenida de Anaga y conocido como monumento a Franco. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha cumplido así la advertencia que lanzó el pasado mes de agosto, cuando aseguró que el Consistorio chicharrero utilizaría todos los instrumentos jurídicos y administrativos a su alcance para garantizar la protección patrimonial de la citada escultura.

Apenas un mes después, la Corporación local ha decidido finalmente acudir a la Justicia, tras el rechazo, por parte del Estado, del recurso de alzada presentado contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, del 29 de junio, que ordena al Ayuntamiento retirar el monumento y trasladarlo a un almacén antes del 10 de febrero de 2027, aproximadamente. En ésta se acuerda la inclusión del monumento a Franco de Santa Cruz en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática

El regidor chicharrero ha dictado una instrucción, a la que ha tenido acceso este periódico, para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 28 de agosto, con la que se desestima el citado recurso de alzada. En la instrucción de Bermúdez se establece que, "por parte de las áreas competentes en materia de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la Asesoría Jurídica Municipal, se realicen las actuaciones jurídicas necesarias para interponer recurso contencioso-administrativo".

En paralelo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia la inclusión de esta obra del artista Juan de Ávalos, para garantizar su protección integral, en el catálogo de bienes del municipio, que tramita actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo y que ya ha sido aprobado inicialmente.

Antecedentes

En 2024, el Cabildo de Tenerife incoó el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para esta escultura, que debía resolver el Gobierno de Canarias. Lo hizo porque así lo obligaba una sentencia, en la que la Justicia daba la razón a la Asociación para la Investigación del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, una entidad presidida por el concejal de Vox en la capital Luis Sosa-Tolosa del Valle y que lleva desde 2018 intentando proteger este monumento.

A principios de junio de este año, el Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó la protección como BIC de esta escultura, respaldando así el dictamen emitido en abril por la ponencia técnica de patrimonio. El pleno del Consejo consideró, por mayoría, salvo una abstención, que la obra de Ávalos no reúne los valores suficientes para ser declarada Bien de Interés Cultural. Unas semanas más tarde, el Estado anunció la inclusión del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, dando así el paso definitivo para obligar al Consistorio chicharrero a retirar de la escultura.

En la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que recoge este acuerdo, se señala que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen el mantenimiento del monumento y se ordena su retirada del espacio público en un plazo de seis meses. Asimismo, la resolución de junio determina que el depósito y custodia de la escultura debe realizarse en una dependencia pública, "determinada por la administración titular o competente sobre el bien", que en este caso es el Ayuntamiento.

El 27 de junio, el Consistorio chicharrero, que se niega a retirar la escultura, anunció que presentaría un recurso de alzada contra esta resolución del Gobierno central. Asimismo, informó de que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico había acordado valorar la protección de la escultura a través del catálogo de bienes de Santa Cruz, que tramita actualmente Urbanismo. El 2 de septiembre, el Ayuntamiento recibió la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de fecha 28 de agosto, con la que se rechaza el recurso de alzada.

Ahora, la Corporación local da un nuevo paso. Ha decidido enfrentarse al Gobierno de España en los tribunales para intentar evitar que el monumento a Franco desaparezca de la avenida de Anaga.