La Policía Nacional detiene a un hombre por un robo con violencia en Los Realejos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio tinerfeño de La Orotava a un varón como presunto autor de un robo con violencia, cometido el pasado 21 de agosto en la zona de El Lance, en Los Realejos.

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima se desplazó hasta dicha zona acompañada de un hombre al que conocía desde hacía pocos días, con la intención inicial de realizar una mudanza de muebles.

En un momento de descuido del perjudicado, este sufrió una agresión que le provocó la pérdida del conocimiento, no pudiendo precisar inicialmente el momento exacto en el que se produjeron los golpes. Al recuperar la consciencia, comprobó que el individuo que la acompañaba había abandonado el lugar y que, además, había sustraído su vehículo, el cual se encontraba estacionado en las proximidades.

Lesiones

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió importantes lesiones y tuvo que ser trasladada para recibir asistencia médica. Según el parte facultativo aportado a la investigación, presentaba fractura de mandíbula y fractura cervical, lesiones que requirieron intervención quirúrgica, además de un hematoma en el lado izquierdo de la cara.

El agraviado manifestó posteriormente que, a medida que fue recuperando la memoria, llegó a la conclusión de que el individuo que le acompañaba era quien le había agredido, señalando además que se habrían producido varios golpes, dada la entidad de las lesiones sufridas.

Detenido en su casa

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar al presunto autor y determinar su vinculación con los hechos, llevando a cabo un dispositivo policial que culminó con su detención en su domicilio situado en el municipio de La Orotava.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose las actuaciones policiales encaminadas al total esclarecimiento de los hechos.