Vithas Canarias, partner sanitario de la Binter NightRun 2026

Vithas Canarias y DG Eventos han firmado un acuerdo de colaboración por el que el grupo sanitario se convierte en partner oficial de la Binter NightRun Santa Cruz de Tenerife que se llevará a cabo el próximo 18 de abril.

La firma del acuerdo contó con la presencia de David García, director gerente de Vithas Canarias y Daniel González, gerente de DG Eventos.

Esta alianza pone en valor el compromiso conjunto de ambas entidades por garantizar la máxima seguridad y asistencia sanitaria en eventos deportivos de gran participación en el archipiélago.

En virtud de este acuerdo, el Hospital Vithas Tenerife será el responsable de la cobertura sanitaria de la prueba, aportando ambulancias, hospitalito de campaña y un equipo de profesionales sanitarios especializados que velarán por la atención inmediata ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el desarrollo de la competición.

El apoyo al deporte forma parte fundamental de la filosofía de Vithas Canarias, que fomenta la práctica de hábitos de vida saludables, entre los que el ejercicio físico juega un papel protagonista. Además, el grupo sanitario cuenta con los mejores equipos para el diagnóstico, tratamiento y atención al paciente, tanto en el ámbito de la medicina deportiva como de la traumatología.

Asimismo, el jueves 16 de abril, a las 18:30 horas, el Hotel Eurostars Atlántida acogerá una jornada informativa abierta al público con una duración aproximada de dos horas. El encuentro comenzará con una charla a cargo de la doctora Paloma Suárez, centrada en nutrición, ayudas ergogénicas y la importancia del reconocimiento médico-deportivo tanto para la salud como para el rendimiento.