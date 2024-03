La gente no aprende: las carreteras al Teide están cerradas, pero ellos suben

No se quiere aprender o la novelería es algo que no nos la podemos quitar ni con agua hirviendo. Al menos es lo que parece que ocurre en Tenerife. Tras un invierno en el que por primera vez en los últimos 108 años no hubo nieve en el Teide, la gente estaba rascada y ya se resignaba casi a pasar el año sin subir al pico más alto de España para ver la nieve.

Pero no. Cosas del tiempo que, nada más estrenarse la primavera, quiso una DANA que disfrutáramos de algo de nieve en las cumbres de Tenerife. Y claro, como para perderse poder subir al Teide para pasar buena parte del día, coincidiendo además, que las nevadas han caído desde la madrugada del viernes hasta hoy mismo.

Este sábado, el Cabildo anunció que se cerraban los accesos por La Esperanza y por La Orotava debido a la formación de placas de hielo en ambas carreteras y comunicó que no se abrirían hasta que los operarios las dejaran aptas para la circulación. Y así fue. Por la tarde, el Cabildo de Tenerife comunicó que se volvían a abrir estas dos carreteras una vez que fueron retiradas las placas de hielo y la calzada estaba en óptimas condiciones para la circulación del tráfico.

Sin embargo, con la llegada de la noche, las temperaturas volvieron a bajar y desde primera hora de este domingo, el Cabildo de Tenerife volvió a comunicar que los accesos al Teide volvían a quedar cerrados debido a la misma circunstancia: las placas de hielo.

Los accesos no han sido reabiertos aún, pero eso a los noveleros les da igual y han comenzado a subir por la carretera del sur confiando en que por esta zona sí estuviera expedito el acceso, pero tampoco. Esto ha hecho que dicha vía haya quedado colapsada con decenas y decenas de vehículos aparcados en los márgenes, aguardando a que como ocurriera el sábado, se pudiera reabrir este acceso que quedó cerrado este domingo al igual que los del norte de la Isla para ir a ver la nieve, aunque sea un ratito antes de que se ponga el sol.