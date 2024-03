Precaución con el senderismo en Tenerife: la masificación de Anaga con 100.000 visitantes al año multiplica los rescates

Tenerife es la Isla con más rescates relacionados con las actividades en la naturaleza del Archipiélago. El pasado año se registraron un total de 132 operaciones de salvamento, 110 por tierra y 22 por mar. Los macizos de Anaga y Teno y el Parque Nacional del Teide reúnen el mayor número de casos, todos ellos debido al alto número de visitantes. Pero Anaga se está convirtiendo en el mayor foco de incidentes en los últimos meses: concentra el 24% de las intervenciones de los equipos de rescate desde noviembre, una de cada cuatro.

Las imprudencias están detrás de la mayoría de los casos. El macizo que comparten los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Tegueste, ya masificado por las visitas de locales y turistas, ha pasado a ser además la mejor alternativa para aquellos practicantes de las actividades en la montaña y el mar que disfrutaban de otros espacios.

Muchos senderistas, por ejemplo, prefieren los caminos de Anaga a los afectados por el incendio que asoló el pasado verano los pinares de la Corona Forestal. Ya no es solo que el fuego ha dejado paisajes desoladores en la Corona Forestal. Es que más de seis meses después de declararse el incendio en los altos de Arafo aún siguen cerrados 27 senderos y pistas forestales, así como 5 áreas recreativas.

Los rescatados por el servicio de emergencias 112 no suelen ser locales. En la mayor parte de los casos son turistas de entre 50 y 70 años que no planifican bien sus salidas y se adentran en terrenos que no conocen. Y Anaga tiene senderos muy duros y que conllevan un alto riesgo si no se planifican bien. Se salvan porque en muchas partes de Anaga hay cobertura telefónica.

Jorge Parra, técnico de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, señala que salvo en zonas como Las Palmas de Anaga y Roque Bermejo, la mayoría de los accidentes se producen en espacios del macizo con buena cobertura. La telefonía no es el problema. «Los senderistas envían sus coordenadas y desplegamos los operativos, que incluyen muchas veces helicópteros», detalla.

La Reserva de la Biosfera acogió a más de 100.000 visitantes el pasado año y se estima que el número aumente este 2024. Javier Tejera, director del festival Anaga Biofest, asegura que «se aprecia en las cifras un aumento de la necesidad de las personas de conectar con la naturaleza y el mayor interés por realizar actividades al aire libre desde el fin del confinamiento por la covid-19».

También se ha contemplado como razón de este repunte de visitantes en Anaga el incendio forestal del pasado verano. «Puede haber influido el incendio pero no se puede cuantificar», destaca Jorge Parra. Su ubicación, a pocos minutos de las capitales de Santa Cruz y La Laguna, junto a su singular paisaje y sus numerosos senderos, dotan al macizo de Anaga de un especial interés para las actividades en la naturaleza. Por ello, Parra se refiere a este espacio como un «parque periurbano». Son varias las peculiaridades que le hacen destacar más allá de su estratégica ubicación.

La conservación, hasta ahora, de una riqueza social y etnográfica ofrece senderos, miradores y pueblos envueltos en la humedad y frondosidad que aporta la laurisilva, unos montes que solo se conservan en la islas de la Macaronesia. Gracias a estas características Tejera señala que «Anaga se ha convertido en un reclamo turístico más».

Los últimos accidentes que se produjeron en las montañas de Anaga fueron cerca de Benijos, en el sendero de Punta del Hidalgo- Chinamada y en el Roque de Taborno. Se trata de zonas que destacan por su valor paisajístico y su enorme biodiversidad, que son especialmente transitadas al disponer de senderos bien acondicionados.

En estos casos se cumplía el perfil de las personas accidentadas: turistas de más de 50 años con lesiones por caídas al desviarse del sendero y no seguir las medidas de precaución que recomiendan los especialistas, como conocer el lugar por el que se va a transitar o llevar el material adecuado, sobre todo en lo relacionado con el calzado y la ropa.

A mayor número de visitantes, más rescates. El director del festival Anaga Biofest aclara que «el trato de los espacios naturales como recursos turísticos y no como lugares frágiles que cuidar y conservar supone una amenaza para su mantenimiento». Tejera se muestra tajante al hablar de la saturación turística y propone «fijar unos límites».

La mayoría de los que se desplazan hasta allí lo hacen en vehículos privados, muchos de ellos de alquiler. Se generan colapsos en las vías de acceso y una sensación de congestión. Muchas de las visitas se realizan con motivos recreativos y de ocio. Tejera llega a hablar de «efecto llamada por la espectacularidad y la concepción de este espacio natural como una atracción».

Chano Gil, presidente de la Federación Tinerfeña de Montañismo, achaca los incidentes que sufren los senderistas a las imprudencias. Afrontan experiencias para las que no se están preparados y desconocen el lugar. «Pese al buen estado general de la red de senderos de Anaga, el problema es que mucha gente entiende la naturaleza como un parque temático», matiza el montañero.

Chano Gil recomienda tres aspectos a tener en cuenta para practicar esta actividad al aire libre con seguridad. En primer lugar, la persona debe tener una buena condición física y no sufrir dolencias cardiacas ni limitaciones de movilidad. Por otro lado, el equipamiento debe ser el adecuado: calzado que se adapte a las zonas de montaña, ropa holgada, agua y comida en la que debe haber frutos secos y algún alimento rico en azúcares. Por último, es imprescindible la información. El montañero destaca la importancia de «conocer los trazados del sendero y de tener una buena educación ambiental».

Otra de las recomendaciones de Chano Gil es la utilización de la aplicación del Cabildo Tenerife On. Se abrió en el año 2022 y presenta toda la información del ocio en la naturaleza con avisos y noticias sobre el estado de los itinerarios y consejos para su buen uso. En la actualidad, contabiliza más de 10.000 descargas.