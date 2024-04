Valery Álvarez, del Aula de la Cultura del Carnaval, reina de las Fiestas de Mayo

Valery Álvarez Plasencia, de Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L., con Currutaca de La Laguna disfrazada, en representación de Aula de Cultura del Carnaval Santa Cruz de Tenerife, fue proclamada reina de las Fiestas de Mayo en una gala que apenas duró una hora y media, tiempo en el que desfilaron 35 jóvenes.

Fue una velada fugaz, con más bolero que temas del cancionero tradicional. La excepción, el pasodoble Islas Canarias en el momento de dar a conocer el veredicto.

Cómo primera dama de honor, Alexia Fernández González, de Yurena, con el traje Transición de Tenerife, de Asociación Cultural Murga Las Marchilongas, y segunda dama de honor Sofía María Palenzuela Zamorín, vestida por Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L., con Mujer de Tegueste en traje de domingo o fiesta, de Masa Coral Tinerfeña.

Tercera dama de honor, Daniela Hernández Rodríguez, de Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L., con el traje Mujer de Lanzarote, representa a Mercedes Vera Ag. de Vecinos plaza Alcalá Galiano, y cuarta dama de honor, Michelle Palmero de Araujo, vestida por Alexis González, con Mujer de la Esperanza en traje de domingo o fiesta, en representación de Star Tenerife.

A las nueve en punto comenzó la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo que se desarrollo en un escenario que recreaba una sereta de mimbre y que permitió precisamente recrear y poner en valor a los artesanos de Anaga, expertos en el manejo de la palma.

Con una plaza de la Candelaria que agotó las localidades, se rindió tributo a artesanos de diferentes técnicas y materiales, sombreros o roseta, mientras se hacía un repaso por nombres ilustres de los creadores.

"Zarandea eso", pareció ser el grito de la voz en off que dio paso al espectáculo con la obertura de la tierra que recreó el grupo Añate, para enlazar del baile de la cernidera al de las cintas en un 'mejunje' de berlinas, zaranda, zagalejo, seguidillas y saltonas…

La obertura que inventó la directora de la gala, Paula Álvarez, fue una lección de historia de la artesanía que se "escribió" con ritmos del cancionero canario, coqueteando con la vanguardia cuando advirtió que "para una fogalera no hay quien nos gane a los canarios", que dio paso a la llegada de las 35 protagonistas de la velada, las aspirantes al titulo de reina de las Fiestas de Mayo, mientras en las cuatro pantallas se recreaba el trenzado de la hoja de palma.

Y se puso al frente la periodista al frente Pilar Rumeu, maestra de ceremonia del espectáculo, que pidió la presencia de la reina saliente de las Fiestas de Mayo antes de dar un "pellizco" al corazón al recordar a las fallecidas Laly Sierra y Angelita González Ledesma, así como a Luis Dávila, a quien se dedica la próxima semana una exposición.

La propia reina saliente besó su cetro que dirigió al cielo en un tributo precisamente a Angelita González Ramos que en la pasada edición de las fiestas acaparó la mayoría de los premios.

Con la emoción a flor de piel, comenzó el primero de los bloques de las aspirantes al titulo de las fiestas fundacionales de Santa Cruz, que rivalizaban en protagonismo con las postales de imágenes del ayer, rincones y altares de la capital chicharrera.

Durante el desfile y entre el público, Margarita Plasencia, de la murga infantil Pita-Pitos y componente de la agrupación musical Caña Dulce, no pudo evitar preguntarle con su humor a Manolo Chinea, popular diseñador: "¿Por qué no me queda a mí el traje como a ella?".

Acabó el primer bloque de aspirantes, de la uno a la dieciocho, que dio paso a la actuación de la cantante Isabel González, quién declaró su amor a la ciudad que la vio nacer para compartir escenario con el grancanario Manolo Estupiñán, juntos en su "Viejo san Juan", que viró el son a ritmo de salsa.

Y segundo y último bloque de candidatas, de la dieciocho a la treinta y cinco, con la big band que no se dio tregua durante la velada. Más que con un capotazo, la representante de la Casa del Miedo, la última en desfilar, cerró los dos pasos con un llamativo giro del volante de la falda.

El productor musical Ricky Furiate impuso su ritmo mientras el jurado deliberaba en la misma plaza y se procedía a computar las puntuaciones. Y siguió Almudena Hernández, con "Bailar pegados", de Sergio Dalma.

Sólo faltaba que con la actuación estrella de St. Pedro se escuchara alguna isa, folía o malagueña ('ironía on'). A falta de ritmos del folclore canario, 'La pistola', son de bolero como 'Dos extraños'.

Eran las diez y veinte, había pasado menos de una hora y medio del inicio del espectáculo y llegó la canción compuesta para la ocasión, "Santa Cruz vive en mayo", de Darío Cabrera, mientras las 35 aspirantes volvieron para conocer el veredicto del jurado.

Una gala 'más rápida que inmediatamente'.

El jurado encargado de elegir a la reina y a la corte de honor de las Fiestas de Mayo estuvo compuesto por el director de Tenerife Moda, Natanael Padrón Navarro; el historiador e investigador de indumentaria de Canarias Aarón Morales Pérez; la técnico especialista en moda y artesana de la indumentaria tradicional canaria María del Carmen Almenara Ramos; el técnico emérito del Museo de Historia y Antropología de Tenerife y Medalla de Oro de Tenerife, Juan de la Cruz Rodríguez; la directora del Centro de Artesanía de La Guancha, Concepción Rodríguez González; el artesano y miembro del Consejo Sectorial de Indumentaria del Cabildo de Tenerife, Antonio Rodríguez Ruiz, y, como secretaria, María Vidal Conesa.

Este sábado, gala infantil

La plaza de La Candelaria acoge este sábado 27 de abril la Gala de Elección del Mago y la Maga Infantil de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, que contará con la participación de 12 niñas y 5 niños. El hilo conductor del espectáculo versará sobre la vestimenta tradicional canaria, tomando como nexo de unión el juego y la música.

La gala, organizada por el El espectáculo, que tendrá una duraciones de 80 minutos, comenzará a las 19.00 horas y estará dirigida por Paula Álvarez y presentada por Carolina Rodríguez. Están previstas las actuaciones del grupo folclórico infantil Achimagec y de la cantante tinerfeña y ganadora de la Voz Kids 5, Irene Gil.

El jurado que designará al nuevo Mago y Maga infantil de las fiestas fundacionales está formado por el director de la Agrupación Folclórica Universitaria (AFU), Francisco José Martín Rodríguez; la técnica del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, Milagros Amador González; la miembro del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional del Cabildo de Tenerife, Dulce Rodríguez de La Rosa; la integrante de la Agrupación Folclórica Real Hespérides y conocedora de vestimenta tradicional canaria, Alicia Afonso del Rosario; el estudioso de la cultura tradicional canaria, Candelario Mendoza Cruz, actuando como secretaria del jurado Martina Rodríguez Pérez.