Lujo en una vivienda vacacional de Tenerife: se alquila casa por más de 10.000 euros la noche con restaurante, piscina y diez baños

En plena oleada de 'alojamientos' vacacionales más que discutibles, hay otras viviendas de este tipo que superan con creces las expectativas de los interesados... y su poder económico. En el sur de Tenerife hemos encontrado una casa que se alquila entera o por habitaciones en el portal inmobiliario internacional Airbnb.

La propiedad se encuentra en Vista Gorda, dentro del municipio de Granadilla de Abona, y recibe el nombre de 'Casa Giuliana'. Una noche en esta vivienda vacacional cuesta 8.560 euros, que con la comisión de servicio del portal inmobiliario asciende a más de 10.000 euros por alquilar la totalidad de la casa.

'Casa Giuliana' cuenta en su interior con un salón-restaurante con capacidad para ¡80 comensales! En este salón se reparten veinte mesas con cuatro sillas cada una, expositores de frío o mobiliario con botellas de vino en su interior. Todo esto presidido por una chimenea de piedra.

Una de las habitaciones de la casa que se alquila por más de 10.000 euros / Airbnb

Además, cuenta con piscina propia de 25 metros cuadrados, una terraza exterior en jardín con sillas, mesas y sombrillas o un parking privado con capacidad para 30 coches. En cuanto a dormitorios, la casa cuenta con ocho dormitorios, donde pueden albergar, según el anuncio, "16 huéspedes o más".

Dividida en ocho habitaciones, en la mayoría de ellas hay camas de matrimonio, individuales e, incluso, un sofá-cama. Los problemas para ir al baño también se reducen, porque la vivienda cuenta con hasta diez baños.

Se alquila por habitaciones

Si por alguna razón, no te da para alquilar una o varias noches la vivienda entera, no te preocupes. También se alquila por habitaciones, aunque el precio no está a la altura de todo el mundo. Las habitaciones varían entre los 1.756 y los 2.225 euros, dependiendo de las camas y si cuenta con baño propio o no.

Un alquiler vacacional que no está al alcance de todo el mundo, y que se puede considerar una de las viviendas más exclusivas que se pueden alquilar en el portal Airbnb. Más si cabe si entramos a ver las distintas ofertas que han salido a la luz en los últimos días, con casetas ilegales en azoteas o cabañas de madera con un cubo de basura como váter.