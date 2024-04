De telonero de Macaco a concejal en un municipio en Tenerife: la historia de una de las estrellas canarias del reggae

Un joven apasionado del fútbol y que canta en un grupo de reggae sobre su tierra y el amor. La descripción podría encajar a la perfección con Bob Marley, pero en este caso se trata de Jonathan Gutiérrez, integrante del grupo de reggae más veterano en activo de Canarias. Lo particular de su historia es que, desde hace cinco años, combina los ensayos y conciertos con sus labores políticas como segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arafo y concejal de Infraestructura Viaria, Servicios Generales, Deportes y Tiempo Libre por la Agrupación Independiente de Arafo y Coalición Canaria.

De padre puntero y madre arafera, tras 28 años de Eclipse Reggae, el cantante es todo un referente del género en las Islas. El municipio del sur siempre ha estado conectado a la música. Prueba de ello son las dos bandas de más de 100 años de historia, en un enclave de apenas seis mil habitantes. Pese a que el artista no actúa en la zona desde que comenzó a ejercer como cargo público, sentía como un deber contribuir con su tradición.

Las fiestas patronales y los festivales en el Archipiélago son su especialidad, pero no solo han cantado en siete de las ocho islas, a excepción de la Graciosa, también han conquistado el País Vasco y Madrid. En esta última localización como teloneros de Macaco, en la época en la que estrenaba la canción Love is the only way, gracias a que la votación popular los situó entre las tres mejores bandas a nivel nacional. “Estábamos en shock, sentíamos que no era nuestro lugar, pero a la vez disfrutamos mucho de una experiencia única”, explica. Otro de sus grandes hitos fue actuar en Santa Cruz junto a The Original Wailers, tras ganar el concurso Dorada en Vivo.

Rebeldía intrínseca

El reggae por definición es reivindicativo. Jonathan defiende que a través de sus temas habla de la actualidad de Canarias, “mi idea es luchar por el pueblo y sus derechos, no solo a través de la música”. Aunque el cantante reconoce que la rebeldía que le alentó a comenzar el proyecto siempre vivirá en su interior, ahora, con 46 años, cada vez se ve menos así. “Me lo llegué a creer, pero los años pasan y quizás ya no tengo unas ideas tan cerradas”, argumenta.

"Mi idea es luchar por el pueblo y sus derechos, no solo a través de la música, también con la política" Jonathan Gutiérrez — Cantante de Eclipse Reggae y concejal de Arafo

La realidad es que el grupo es su pasión, pero nunca le ha dado de comer, pues asegura que en el Archipiélago es muy difícil vivir de la música. Siempre ha buscado conectar sus dos profesiones, por ejemplo, a través de la carrera de montaña que propuso hace cuatro ediciones en Arafo como concejal de Deportes. No es casualidad que el cartel de la prueba Arafonche combina el verde, el rojo y el amarillo de la bandera rastafari. Jonathan, además de combinar la música y la política, se formó como diseñador gráfico, por ello quiso añadirle un toque personal al anuncio que homenajea a los primeros brotes verdes en el monte tras el gran incendio forestal.

Así nace Eclipse Reggae

Eclipse Reggae surgió como la típica idea con la que fantasea un niño cuando se junta con su primo y ensayan un repertorio para interpretar en los mejores estadios del mundo. Por ese entonces, no tenían claro qué género escogerían, pues originariamente pensaron en el pop, pero terminaron con el reggae. Gran parte de la culpa en la elección la tiene su pueblo natal, la Punta del Hidalgo, allí Bob Marley era el artista que más sonaba en los cassettes que la gente escuchaba en la playa. Los surfistas americanos que llegaron en la década de los 60 y los 70 trajeron ese estilo desconocido hasta la fecha y lo intercambiaban con los vecinos de la zona.

La fuerte conexión de Anaga con la música originaria de Jamaica marcó a la generación de Jonathan y Jonás, su primo y el otro fundador de la banda. En las navidades de 1996 consiguieron sus primeros instrumentos. “Venimos de una familia humilde, mi primera guitarra, que aún conservo, significó que ya teníamos el arma para empezar a trabajar”, rememora.

Al proyecto se unió otro familiar y un artista con trayectoria que vio futuro en los sueños de los dos chicos, uno con la batería, otro con el piano, y así formaron el grupo. La música se hizo desde cero, sin clases y siempre con la máxima de innovar a través del mestizaje: “Todo está inventado, pero siempre hemos buscado la vuelta y nos ha funcionado muy bien”.

28 años en activo

Desde fusionar los ritmos clásicos del reggae con la música africana o colaborar con Chago Melián y hasta las versiones de los éxitos de Bob Marley, pues al principio eran 10 canciones suyas y una escrita por el grupo, que entre ellos conocían cariñosamente como “la nuestra”. 28 años, tres álbumes y muchos sencillos después, el particular eclipse de Jonathan no es una fusión entre la luna y el sol, sino entre política y reggae.