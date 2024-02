La Universidad de Invierno da un curso para promover el turismo ‘inteligente’

El Centro Cultural de Los Cristianos acogerá, del martes al jueves, el curso de extensión universitaria Planificación de destinos turísticos mediante herramientas digitales, reconocible con un crédito Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS por sus siglas en inglés). Esta es una de las propuestas formativas de la edición de la Universidad de Invierno de Arona para este año, proyecto que se desarrolla en el municipio a través de un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL).

Este curso sobre turismo inteligente se dirige a personas interesadas en el mundo de la transformación digital y entornos digitales aplicados al turismo a través de tecnologías disruptivas. También a personas involucradas en el sector turístico que quieran adquirir competencias tecnológicas y en transformación digital, así como a empresarios y/o responsables del sector turístico y autónomos que para formarse en web, redes sociales y gestión de información digital del sector.

Será impartido de 16:00 a 20:00 horas, por Christopher Juan Expósito Izquierdo, doctor en Informática y máster en Informática y en Formación de Profesorado, y por Airam Expósito Márquez, doctor en Informática y máster en Ingeniería Informática.

Para inscribirse no hace falta cumplir requisitos previos, ya que todos los cursos de la Universidad de Invierno de Arona se dirigen a la población en general, no solo a estudiantes o a quienes tengan titulación universitaria. El precio de la inscripción es de 10 euros para las personas empadronadas en Arona y de 20 euros para quienes no cumplan ese requisito.

Entre las competencias que se pueden adquirir a través de este curso figuran habilidades y capacidades relacionadas con el análisis y evaluación de tecnologías disruptivas en el sector turístico, con el diseño de nuevos modelos de negocios digitales turísticos y también con las diferentes soluciones de presencia online a través de la web y las redes sociales, según la estrategia comunicativa deseada.

El diseño de acciones de comunicación para presencia online y las habilidades para el trabajo colaborativo en Internet mediante el uso de herramientas digitales también forman parte de las metas de esta iniciativa, señala el gobierno municipal.