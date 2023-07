Llega el verano y la práctica de deportes acuáticos crece de manera clara en Tenerife. En particular, los amantes de las olas encuentran en esta isla un spot, o lugar donde practicar el surf, muy interesante para tirarse al agua y disfrutar de la costa tinerfeña con una tabla como compañera de aventuras.

Tenerife es uno de los mejores lugares de Canarias para practicar el surf y el bodyboard. Por ello, deportistas locales e internacionales no dudan en recorrer kilómetros para gozar de las mejores olas posibles, que pueden encontrarse en distintos puntos de la isla. ¿Aún no sabes dónde hacer surf? No te preocupes, porque te dejamos una lista para que aproveches el buen tiempo veraniego, cojas tu tabla y pases un día en el agua.

Igueste de San Andrés

Empezamos por la zona capitalina, y es que en el municipio de Santa Cruz de Tenerife encontramos una de las playas donde mejores olas se pueden coger. Pasando Las Teresitas y Las Gaviotas, llegamos hasta Igueste de San Andrés, considerada una de las mejores zonas de Tenerife para la práctica del bodyboard y del surf, incluso si eres primerizo.

En esta zona son habituales las olas de entre 1 y 3 metros de altura y son conocidas sus olas de izquierda, formando tubos ideales para el disfrute de los amantes de este deporte. Una playa donde se puede disfrutar de condiciones óptimas gran parte del año, haciendo de Igueste de San Andrés uno de los mejores lugares para la práctica de deportes con tabla.

El Callao

Nos marchamos más al norte, al municipio de San Cristóbal de La Laguna. Concretamente, si nos dirigimos hasta Punta del Hidalgo, encontramos la playa de El Callao, una de las más frecuentadas por los surfistas locales. La dificultad asciende y nos podemos encontrar olas mayores a las de Igueste de San Andrés, entre los 2 y los 4 metros de altitud.

Las características son variables y sus olas tuberas, con el característico oleaje fuerte del norte, por lo que se debe ir con cuidado. Además, su fondo es de roca, el más habitual. Tanto esta playa como la zona de Bajamar son altamente frecuentadas por los mejores surfistas de la isla, dado su ubicación retirada de foráneos.

El Conquistador

Dejamos el norte y nos vamos hasta el sur. Playa de las Américas es un lugar de peregrinación para aquellos apasionados de los deportes acuáticos de tablas, donde se puede encontrar un ambiente surfero típico de estos spots. El Conquistador es considerada por muchos como una de las mejores de la isla, y es que las buenas condiciones climáticas y acuáticas que suele reunir esta zona de Tenerife la convierten en un lugar habitual para disfrutar de las olas.

Las olas suelen estar entre 1 y 2 metros de altitud, por lo que se convierte en otro punto importante para aquellos que se quieren familiarizar con este tipo de deportes. Con viento sur, las olas suelen ser rápidas y tuberas. Además, por la zona en la que se encuentra es las que mejor acondicionamiento tiene a su alrededor, con duchas, restauración y de fácil acceso.

El Médano

Si hablamos de deportes acuáticos, esta zona del sur de Tenerife tiene que ser nombrada. El Médano es uno de los pocos lugares de la isla donde se puede encontrar rachas de viento de manera constante, lo que permite la práctica del kitesurf y el windsurf, aunque no es raro ver a amantes del surf por esta zona conocida a nivel mundial.

Y es que en El Médano se realizan pruebas del campeonato del mundo de windsurf o para el campeonato de España de kitesurf, de ahí su fama. Tienes que visitar lugares como la playa del Cabezo o en el muelle, detrás del Puertito, si estás interesado en pasar una jornada entre olas y deportistas acuáticos.

Playa de las Conchas

Para cerrar nuestro top 5 particular, dejamos uno de los lugares con mayor dificultad para practicar el surf en Tenerife. Y es que esta playa. situada en Guía de Isora, es de las más frecuentadas por profesionales de estos deportes. A diferencia de la mayoría de las playas mencionadas, esta es conocida por sus olas a derechas, consideradas rápidas y tuberas.

Las olas van desde 1 a 2 metros y medio, y es ampliamente conocida una derecha que rompe en esta playa y que genera fuertes y largos tubos por lo que meterse con la tabla. Su fondo, como es habitual, es de roca, y al igual que El Conquistador dispone de un buen acondicionamiento a su alrededor. Si quieres nuevos retos en tu aventura surfera, no dudes en visitar esta playa.