Tenerife se lanza a la búsqueda de la energía limpia del calor de la Tierra

Tenerife se lanza a la búsqueda del tesoro de la energía geotérmica limpia, gestionable e inagotable bajo la superficie de la Isla. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acaba de publicar la primera convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la realización de estudios de viabilidad para la obtención de la energía renovableque se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra.

En total son 120 millones de euros, de los que 60 son para Canarias y 15 para cada una de las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. El presidente del Cabildo de Tenerife en funciones, Pedro Martín, mantuvo contactos «satisfactorios» hace unos días con varias empresas especializadas en el sector de la minería para «ir de la mano» en una inversión público-privada «cuantiosa inicialmente pero muy productiva a la larga» para desarrollar sondeos y prospecciones.

Subvención estatal

El objetivo de la convocatoria de la subvención estatal, publicada el pasado día 8 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con fondos europeos Next Generation es «impulsar el conocimiento, localización y disponibilidad del recurso en el territorio nacional, en particular, en Canarias». También «favorecer el desarrollo de los primeros proyectos, de carácter innovador, de energía geotérmica profunda para producción de electricidad o usos térmicos directos».

Geotermia profunda

Aprovechar la energía de la tierra redunda en una menor dependencia energética exterior, reduce el consumo de energías fósiles y refuerza la seguridad del suministro, al proporcionar un flujo constante de energía. La apuesta forma parte de la estrategia de transición energética de España, ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece un objetivo de potencia de geotermia a instalar para producción eléctrica de 15 megavatios –un megavatio equivale a un millón de vatios– para 2025 y de 30 megavatios eléctricos –producidos por una central eléctrica– para el umbral 2030. Canarias albergan en su subsuelo el mayor recurso geotérmico de media y alta temperatura en España, que podría suplir gran parte de la demanda eléctrica del Archipiélago. De ahí que en la geografía insular sean prioritarios los estudios de viabilidad de energía geotérmica profunda, financiado por el Programa Geotermia Profunda de la Unión Europea.

Impulso institucional

Pedro Martín explica que «en los últimos años hemos multiplicado más que por dos la generación de energías renovables a través del Instituto Tecnológico (ITER) la empresa del Cabildo de Tenerife encargada de esta labor. Pero no es suficiente». Por eso, añade, «impulsaremos acciones. Principalmente, tres. E primer lugar, vamos a cambiar 29 aerogeneradores por cinco de última generación que producen más. También lanzaremos por otra parte un proyecto de 200 megavatios de fotovoltaica con el concepto de democratización de la energía a través de su distribución entre autónomos pymes y ayuntamientos. Que lo que se genere aquí vaya a la ciudadanía de Tenerife y no a las grandes empresas del sector». El tercer pilar es la geotermia. Al respecto Martín señala que «la inversión inicial es costosa, pero si se encuentra el lugar idóneo bajo la superficie luego solo hay ventajas, al ser una fuente de energía no contaminante e inagotable». El presidente insular ya ha mantenido reuniones con empresas especializadas «para ir de la mano» en los posibles sondeos y prospecciones. Esas firmas «importantes» ya han solicitado licencias para perforar o llevado a cabo estudios lo mismo que Involcan, cuyos técnicos «tripula el proyecto». Ahora se trata de compartir datos e información y, señala Pedro Martín, «acertar en el punto justo del territorio para obtener la energía que se busca en el subsuelo». Tenerife, al igual que las otras islas, tendría la ventaja de su origen volcánico. Es tan simple en la teoría como generar energía con el calor de los suelos volcánicos. Tenerife y Canarias son ideales para eso. Asegura Pedro Martín para concluir que «el gobierno del Cabildo en el próximo mandato lo tendrá todo listo para desarrollar la iniciativa».

Concurso regional

Los trabajos de exploración de la geotermia suponen un coste de 1 a 2 millones de euros por cada 100 kilómetros cuadrados de área o lo que es lo mismo entre 10.000 y 20.000 euros por cada kilómetro cuadrado. Los trabajos de geotermia realizados en Canarias los últimos 12 años han supuesto una inversión de 7 millones de euros y se han centrado en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. El Cabildo de Tenerife está pendiente de conocer los resultados de un concurso abierto por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias para seleccionar las mejores propuestas de investigación de recursos geotérmicos. En dicho concurso, el Cabildo presentó cuatro propuestas que afectan a cuatro zonas distintas de la isla, que suponen una superficie de más de 140 kilómetros cuadrados.

Enormes ventajas

La geotermia es un recurso renovable y sostenible. La huella ambiental es mucho menor que la de otras fuentes de energía. Además, está disponible las 24 horas del día y tiene un rendimiento predecible lo que da estabilidad a la generación de energía. También flexible, en la medida en que opera continuamente para cumplir con el nivel mínimo de demanda de energía y puede adaptarse para satisfacer niveles variables. Por último, la geotermia es versátil y tiene múltiples aplicaciones.

El trabajo de Involcan

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), dependiente del Cabildo de Tenerife, ha desarrollado en los últimos años diversas actividades enmarcadas en el proyecto Desarrollo de la geotermia en Tenerife. Entre ellas destaca la prospección geoquímica en detalle en zonas seleccionadas de los dominios mineros de Abeque, Berolo y Garehagua en distintas zonas de la Isla. Involcan también realizó un estudio geoquímico en gases y aguas subterráneas de la Isla así como otros de magnetotelúrica – técnica que mide desde la superficie las fluctuaciones temporales de los campos electromagnéticos a través de sondeos–. El ente público llevó a cabo asimismo una caracterización espacial de la microsismicidad de Tenerife. Finalmente, Involcan ha trabajado en la generación de un modelo de las estructuras de la corteza de la Isla.