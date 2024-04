Las Medallas de Oro de Canarias premian la solidaridad con los migrantes y la protección al menor

Las Medallas de Oro de Canarias son condecoraciones que otorga el Gobierno de Canarias para reconocer a personas y organizaciones que desempeñen, tanto en las Islas como en el exterior, una labor destacada en beneficio de la sociedad isleña. Entre las 13 distinciones que se ootorgaranel próximo 30 de Mayo en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria destacan las que premian tanto la solidaridad con los más de 14.000 inmigrantes que arribaron a El Hierro como la protección de los niños y niñas que han sufrido violencia y acuden a declarar en una sede judicial.

Esta es la relación de premiados que recibirá las medallas junto a los Premios Canarias en Bellas Artes, Gonzalo González; Innovación e Investigación, Basilio Valladares, y Patrimonio Histórico; Eduardo Aznar.

Asociación de Protección Civil 'Valle del Golfo'

En 2023, más de 14.000 personas procedentes de diferentes países africanos, principalmente de Senegal, Mauritania, Mali y Costa de Marfil, llegaron a El Hierro en cientos de cayucos al puerto de La Restinga y de La Estaca, superando incluso el número de habitantes de la isla. A pesar de esto, los herreños han dado un ejemplo de solidaridad, como también han desarrollado una labor impagable los colectivos sociales y los profesionales que prestan su ayuda en los momentos de acogida y atendimiento de los migrantes mientras permanecen en El Hierro.

Entre todos estos colectivos, merece especial reconocimiento la Asociación de Protección Civil Valle del Golfo, al frente de la cual se encuentra Juan Francisco Mendoza González, su coordinador y presidente.

Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria es pionero en la especialización de la protección del menor y único en España.

Este juzgado está alejado de las convenciones tradicionales y se caracteriza por su enfoque innovador, acogedor y seguro estudiado para proteger a las niñas y niños que hayan podido sufrir algún tipo de violencia y que se encuentren en la difícil situación de tener que acudir a un entorno hostil como una sede judicial para declarar o ser evaluados por forenses

Este juzgado cumple una importante labor social proporcionando un ambiente de protección y el bienestar de los más vulnerables en nuestra sociedad, para evitar revictimizarlos y que puedan sentirse cómodos y apoyados mientras se enfrentan a procesos legales difíciles.

Asomasamen

La Asociación Majorera por la Salud Mental (Asomasamen) fue fundada en Fuerteventura en el año 2001, dedicada al apoyo y acompañamiento a personas que sufren un trastorno mental grave, así como a sus familias, durante su proceso de recuperación y en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

La asociación, que fue reconocida como Entidad de Interés Público por el Cabildo Insular de Fuerteventura, se dedica activamente a promover diversas iniciativas de prevención y sensibilización en materia de salud mental, que permitan conseguir una sociedad más inclusiva y comprensiva hacia las personas afectadas por trastornos mentales.

Asociación de Bomberos Voluntarios de La Gomera

La trayectoria de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Gomera en Alajeró abarca 18 años de servicio ininterrumpido atendiendo a las emergencias de la isla, con dedicación y profesionalidad desde su fundación el 21 de abril de 2006.

La asociación está compuesta por socios activos, quienes realizan labores de rescate e intervenciones tanto en entornos urbanos como forestales en la isla. Entre las actuaciones relevantes realizadas se incluye su participación en eventos deportivos, en la extinción incendios, como el de 2012 y en el rescate de personas en montañas y senderos de la isla, así como de embarcaciones. Todo ello se completa con labores de formación y prevención de incendios.

Por su parte, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey se creó oficialmente el 10 de septiembre de 2012 con el objetivo principal de formar un grupo de personas con la capacitación y práctica suficientes para actuar en casos de emergencia como incendios, accidentes y otros, brindando ayuda primaria a sus vecinos y visitantes.

Para su formación, cuentan con la ayuda de los Bomberos Voluntarios de Adeje, Bomberos Voluntarios de La Laguna, entre otros.

Hasta la fecha, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey ha firmado varios convenios de colaboración con Ayuntamientos y el Cabildo Insular de La Gomera, así como con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

En la actualidad, la asociación cuenta con un grupo de 14 bomberos voluntarios y 3 personas dedicadas a labores administrativas.

René de Lamar del Risco

El doctor René de Lamar es médico especialista en geriatría y gerontología, miembro de la sociedad española de Geriatría y Gerontología, de la sociedad española de Neurología, de la sociedad española de Psicogeriatría y de la sociedad americana de Gerontología

René de Lamar, además de haber desarrollado una excepcional carrera médica, tiene la habilidad de combinar con éxito sus conocimientos con la capacidad divulgativa, por lo que es frecuente leer sus artículos en los medios de comunicación, que hace unos años recopiló en un libro.

De él se ha dicho que su buen ojo clínico y la facilidad para transmitir sus conocimientos, le han convertido en un médico de cabecera incluso para quienes no han ido a su consulta.

Antonia Varela

Antonia Varela es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y miembro del Grupo de Calidad de Cielo del Instituto Astrofísica de Canarias para la Caracterización de los Observatorios de Canarias y del Grupo de Estallidos de Formación Estelar.

Asimismo, es directora de la Fundación Starlight, del museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife, y presidenta de la Asociación de Mujeres empresarias y profesionales, BPW Canarias.

Entre sus contribuciones científicas, Antonia Varela destaca por su artículo en la prestigiosa revista Science sobre la contaminación lumínica y otras amenazas al cielo nocturno.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado como profesora de Astronomía en la Universidad para Adultos y Mayores de la Universidad de La Laguna y entre sus reconocimientos, destaca el galardón Mujer Ciencia e Innovación, que concede la revista Más Mujer a las mujeres canarias más relevantes del año.

Valeria Castro

Valeria Castro mostró desde muy temprano una gran pasión por la música y a los 10 años tomó la decisión de seguir su vocación y convertirse en cantante.

En 2015, dio un salto significativo al abrir una cuenta en la red social Instagram, en la que compartía covers de canciones populares que, más tarde, compartiría también en el canal de vídeo YouTube.

Su dedicación y talento le han llevado a estar nominada a prestigiosos galardones musicales y cinematográficos como los Grammy y los Goya

Desde sus comienzos en La Palma hasta sus logros internacionales, Valeria Castro continúa inspirando a otros con su pasión y talento, demostrando que con determinación y dedicación, los sueños pueden realizarse.

Los Diabletes de Teguise

Los Diabletes de Teguise son una expresión vibrante de una tradición arraigada, que se entrelaza con la cultura y la magia, en un despliegue de celebración y folclore, producto de la mezcla de creencias autóctonas, influencias castellanas y connotaciones brujeriles que se gestaron a partir del final del siglo XV. Este período coincide con la llegada a Teguise de los primeros esclavos moriscos y negros, quienes trajeron consigo sus prácticas supersticiosas y enriquecieron el tejido cultural de la isla.

La vestimenta y los elementos característicos de Los Diabletes de Teguise reflejan de su simbolismo y añaden un aire de misterio y asombro a su presencia.

Goya Alonso Jiménez

Goya Alonso es una referente de la lucha vecinal del Macizo de Anaga, como lo fue su padre, Ángel Alonso, el último alcalde pedáneo de Afur.

De ella dicen que tienen un corazón tan grande como el compromiso y entrega hacia los suyos y lo cierto es que Goya lleva más de cincuenta años teniendo un protagonismo activo en colectivos vecinales, que la han llevado a ser representante en el consejo de la Reserva de la Biosfera de Anaga.

Su vida siempre ha estado vinculada al macizo y, como dirigente histórica de Anaga, entre sus logros está haber conseguido la unión de Afur y Roque Negro, asfaltar la pista de tierra, la ambulancia, la contratación de un médico para la zona, equiparar el precio de la tarifa de guagua entre usuarios de Santa Cruz y La Laguna o recuperar una cuadrilla para el mantenimiento de carreteras.

Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio

La Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio fue fundada hace 75 años, en 1949, por un grupo de visionarios: Aurorita Cruz Vega, Mariquita Luisa Artiles Ramírez y Manolito Sánchez Hernández. Desde que decidieron establecer una agrupación de apasionados por la etnografía y el folclore, dedicada a preservar y difundir el rico patrimonio cultural de Canarias, han mantenido una labor ininterrumpida, siendo su principal activo la escuela donde se transmiten los valores culturales a las nuevas generaciones.

En sus 75 años de existencia se ha convertido en una de las formaciones musicales más emblemáticas de las islas, resaltando su incansable labor en la recuperación y difusión del patrimonio musical de Gran Canaria, y en particular de Ingenio.

Su destacado trabajo de recopilación de aires de la tradición musical ancestral de Ingenio incluye la Isa de la paría, la Polka del Capotín, la Polka del Artesano, el Sorondongo de Ingenio y el Rancho de Ánimas.

María Isabel Rodríguez (Misa Rodríguez)

Misa Rodríguez es la única canaria que se alzó con el campeonato del mundo de fútbol femenino, el año pasado, en Sidney.

Desde la temporada 2020-2021, Misa juega como guardameta en la sección femenina del Real Madrid de la Primera División, temporada en la que recibió el trofeo Zamora como guardameta menos goleada y que de nuevo le otorgaron en 2023.

La UEFA la incluyó entre los jóvenes talentos a seguir en 2022.

Su tesón y empeño hizo realidad los sueños de una niña que empezó a jugar como delantera en el Club Yoñé de La Garita (Telde) para iniciarse en la posición de guardameta en el Club Deportivo Fermarguín, desde el que dio el salto al Club Atlético de Madrid y Club Deportivo de La Coruña.

Sus buenas actuaciones le han hecho hueco en la selección española absoluta y recientemente Misa fue incluida en la lista de internacionales elegidas por la seleccionadora nacional, Montse Tomé, para disputar los dos primeros choques de clasificación para la Eurocopa de 2025 en Suiza.

Amid Achí

La trayectoria de Amid Achí ha servido de inspiración para varias generaciones de emprendedores que desarrollan, en estas islas, proyectos de éxito desde una posición estratégica entre tres continentes. De esta situación fue muy consciente el empresario, de origen sirio, que vive completamente integrado en la sociedad canaria.

Fue capaz de encontrar oportunidades de negocio que nadie había imaginado antes, gracias a su inteligencia e intuición y como él dice “ver el negocio dónde otros no miran”. Su trayectoria no ha sido fácil pero, en la actualidad, el comercio canario que conocemos no se entiende sin la influencia de Achí.

Desde sus inicios en Tenerife y su expansión al resto de las islas, ha sido sido capaz de abrir líneas de negocio con otros países, especialmente de África occidental, contribuyendo al fortalecimiento y diversificación de la economía canaria en su conjunto.

Emerge

La asociación canaria de startups Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles (Emerge) es una entidad sin ánimo de lucro enfocada en la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica, también conocidas como startups, con el objetivo primordial de estimular su rápido crecimiento, apoyando a emprendedores, facilitando su acceso a la inversión privada necesaria para alcanzar el éxito en sus proyectos empresariales.

Emerge actúa como un agente facilitador para fomentar un ecosistema emprendedor e innovador en Canarias, promoviendo un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo basado en el talento, la diversificación de recursos y la economía del conocimiento.