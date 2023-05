Dos asociaciones de personas con discapacidad y movilidad reducida de Puerto de la Cruz han acudido recientemente al diputado del común, Rafael Yanes, para denunciar los problemas que sufren en la ciudad por la proliferación y los excesos de algunas terrazas de bares, restaurantes y cafeterías. Queremos Movernos y Por un Puerto de la Cruz Accesible y Diverso alertan de que la invasión de aceras y espacios peatonales con mesas y sillas se ha convertido en una barrera importante para personas que deben desplazarse en sillas de ruedas o con otros apoyos.

Los representantes de estas entidades trasladaron su preocupación a Rafael Yanes y al adjunto primero a este alto comisionado designado por el Parlamento de Canarias para defender los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos canarios, Felipe Afonso. En el encuentro destacaron la existencia de un problema que supone para estos colectivos una dificultad añadida y un riesgo en su día a día.

La representante de la Asociación Por un Puerto de la Cruz Accesible y Diverso, Elia Sacramento, solicitó al diputado del común su ayuda para «mejorar la accesibilidad en el municipio, sobre todo con el problema actual que tenemos con las terrazas». Sacramento recordó que el Ayuntamiento portuense «dio la orden de pegar las terrazas a la línea de fachada, pero no se ha cumplido por parte de todos los empresarios, por lo que el espacio que queda a los ciudadanos para caminar es en muchos lugares mínimo. No están cumpliendo con las leyes y normas que protegen a las personas con discapacidad. No estamos en contra de las terrazas, pero queremos unas terrazas ordenadas donde tengamos cabida todos los ciudadanos, tengan o no una discapacidad».

También en otras localidades

La portavoz de la Asociación Queremos Movernos, Ana Mengíbar, también trasladó a Yanes que seguirán acudiendo a la Diputación del Común para «plantear situaciones similares en otros municipios de la Isla, donde también se está dando este problema». Mengíbar avanzó que su colectivo está «redactando varios escritos que pronto trasladaremos ante la institución regional», a la vez que agradece «todas las gestiones que se han hecho desde la Diputación del Común en materia de discapacidad en los últimos años».

Rafael Yanes se comprometió a solicitar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz «toda la información sobre el cumplimiento de la ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos y el resto de la legislación vigente». Para el diputado del común, «a peor discapacidad que existe es la incapacidad para cumplir las leyes».