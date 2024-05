Bahía del Duque gana la Llave Michelin, que premia a los hoteles de más calidad

Bahía del Duque se alza con una de las exclusivas Llaves Michelin en el primer reparto que realiza la prestigiosa guía francesa en España. Solo 97 hoteles del país han sido merecedores de tal distinción.

Al igual que las Estrellas Michelin para restaurantes, las Llaves reconocen los hoteles más extraordinarios. En el caso de Bahía del Duque, propiedad de The Tais Hotels & Villas, los expertos de la Guía Michelin han valorado su personalidad y arquitectura únicas, inspiradas en el estilo y tradición canarias. Además de su diseño de interiores, con luminosas habitaciones y suites, con vistas al mar o a los más de 63000 metros cuadrados de exuberantes jardines tropicales con los que cuenta el hotel.

Entre los aspectos que hacen de Bahía del Duque merecedor de este nuevo distintivo la guía destaca también la calidad y variedad de sus restaurantes, su espectacular spa, Bahía Wellness Retreat, con circuito de talasoterapia al aire libre y su ubicación junto al mar en el enclave privilegiado de Costa Adeje, en el sur de Tenerife. Para los expertos de la Guía Michelín tras más de 30 años desde su inauguración, «Bahía del Duque sigue liderando la escena hotelera canaria».

La Guía Michelin cuenta ahora con más de 5.000 hoteles en todo el mundo distinguidos con sus Llaves. Se trata de lugares que tienen un gran impacto en el visitante y cada uno ha sido examinado y considerado excelente en cinco categorías: arquitectura y diseño de interiores; calidad y coherencia del servicio; personalidad y carácter general; relación calidad-precio; y contribución significativa a la experiencia del viajero en un entorno concreto.

La directora general del hotel, Cristina de Juan, asegura que «es un honor para todo el equipo de Bahía del Duque recibir esta distinción de la Guía Michelin, que reconoce nuestro esfuerzo constante por ofrecer una experiencia excepcional a nuestros huéspedes. Este distintivo nos impulsa a seguir superando expectativas y a mantenernos como referente del sector hotelero en Canarias, fieles a nuestro respeto por la esencia local y el compromiso con la mejora continua y la sostenibilidad».

La Llave Michelin se suma a los numerosos galardones obtenidos por Bahía del Duque, que ya suma más de 90 premios nacionales e internacionales desde su apertura, entre los que destacan: Best Service en los Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2024; Best Destination Spa en los Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2023 y el Holidays Customer Excellence Award 2023, otorgado por British Airways. A los que se suma el reciente premio Mencey Futurista de Honor 2024 en la categoría Empresa Turística más Sostenible.