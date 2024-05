Cuando vas de romería y el chófer de la guagua te lleva con seguridad, pero quiere tenderete también

Es lo ideal, lo que debería de hacerse de forma más habitual: si sales de fiesta, es mejor que no cojas el coche, sino que utilices el trnasporte público para llegar y volver con la seguridad de que el riesgo a tener un accidente de tráfico será mínimo. Y si encima te subes a una guagua cuando vas de romería o de baile de magos, te pones a cantar en la guagua y se te une todo el pasaje hasta el conductor del vehículo, es sin duda un momento para, como dicen los canarios, "enmarcar".

Es lo que le ha pasado a un grupo en Tenerife, que se subieron a una guagua de Titsa con ganas de parranda y uen rollito. Tanto que hasta el conductor les siguió el vacilón, para alegría de todos los que se habían subido al transporte público.

En un vídeo subido a la red social TikTok por la usuaria @steisyoa6, se puede ver a un grupo bastante numerosos de jóvenes vestidos de magos en una guagua. No hay contexto en el vídeo, así que no se sabe si el grupo iba a disfrutar de la fiesta o regresaban a casa. Pero sin duda el humor y las ganas de tenderete inundaron toda la guagua.

Así, uno de los jóvenes dice "Chófer, con las luces apagadas". Se refería, calro, a las luces del interior de la guagua. Y el conductor le hace caso durante unos segundos mientras el grupo canta y toca el tema popular "La farola del mar", que como todo el mundo sabe comienza la letra diciendo: "Esta noche no alumbra, la farola del mar, esta noche no alumbra, porque no tiene gas".

Y evidentemente los comentarios han sido muy positivos con la actitud del conductor. Aunque muchos de ellos han contestado al vídeo señalándose como parte integrante del grupo que tan buen rollo llevaba en la guagua. "Un gran chófer y qué bien lo pasamos ne la guagua", señalaba un usuario al que le contestó otro: "Y bastante que nos aguantó". Mientras, otro decía: "El turismo viene por esto, que no tiene precio nuestros valores".