El operativo conjunto evita colas y malos aparcamientos en Anaga, Teno y el Teide

El operativo conjunto impulsado por el Cabildo de Tenerife y la Subdelegación del Gobierno en el Parque Nacional del Teide, así como en los parques rurales de Anaga y Teno, ha contribuido a evitar retenciones de tráfico, reducir los malos estacionamientos y a reducir los robos en vehículos. El director insular del Medio Natural, Pedro Millán, afirma que, desde el pasado 1 de mayo hasta ayer, las visitas a dichos espacios protegidos se han desarrollado «con normalidad», pero «con una gran intensidad», sobre todo en El Teide y Anaga.

Estima que una media de 80 profesionales de la Guardia Civil, la Policía Autonómica, las policías locales de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Orotava y Buenavista del Norte, así como agentes de Medio Ambiente del Cabildo han estado presentes cada jornada en los tres enclaves citados, aunque ha podido haber momentos en que han llegado hasta un centenar.

Ayer, a partir de las 15:00 horas, sí hubo retenciones en la carretera de acceso a El Teide desde La Esperanza (TF-24), por un accidente de moto en el que un joven sufrió traumatismos y debió ser evacuado en helicóptero medicalizado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Para el aterrizaje de la aeronave sí hubo que cortar la vía.

A falta de que en próximos días se realice un balance pormenorizado de las diferentes intervenciones, opina que los ciudadanos y turistas han acogido «bien» este dispositivo conjunto, a pesar de que se han impuesto sanciones.

Las multas están relacionadas, fundamentalmente, con aparcar invadiendo la calzada o por hacerlo en la entrada a pistas o sobre flora protegida, como retamas o escobones, por ejemplo. Esta circunstancia se ha dado, entre otros lugares, en la recta de Montaña Blanca o las Minas de San José, en el Parque Nacional del Teide. Y algunos de los infractores son personas que desean caminar por la pista de Montaña Blanca o subir a la cumbre del Teide desde dicho paraje.

En base a los datos que han trascendido hasta ahora, el 1 de mayo estuvo «un poco floja» la asistencia al Parque Nacional, pero sí hubo bastante asistencia a diferentes puntos de Anaga, sobre todo entre las 12:00 y las 14:00 horas. En opinión de Millán, el establecimiento de un operativo conjunto de estas características entre varias fuerzas de seguridad y los agentes de Medio Ambiente se «desarrolla por primera vez». Y cree que la suma de recursos es fundamental para avanzar en el control de la seguridad, la fluidez del tráfico o de los daños medioambientales, entre otras cosas.

La intención del director insular del Medio Natural es que esta iniciativa «no se quede aquí», sino que pueda retomarse en otros puentes, festivos y fines de semana.

Admitió que, hasta ahora, era frecuente que en días de gran afluencia a El Teide, como fines de semana, festivos o puentes, sólo hubiera uno o dos agentes medioambientales en dicho espacio protegido. Y eso resulta claramente insuficiente, a juicio de Millán.

Con esos precedentes, que en una jornada como la del viernes hubiera hasta tres dotaciones de la Guardia Civil, así como patrullas del Cuerpo General de la Policía Canaria, policías locales de Las Orotava y los agentes medioambientales resulta extraordinario y una garantía para mejorar la seguridad de los visitantes, la fluidez del tráfico y excesos contra la biodiversidad.

Que haya agentes de cuerpos de seguridad también garantiza que los agentes medioambientales puedan dedicarse de forma más específica a su labor de velar por el correcto uso y conservación de los espacios naturales. Pero no siempre es así, pues, a pesar de que muchos ciudadanos y turistas son comprensivos, siempre hay individuos que insultan o amenazan a los agentes del Cabildo si les advierten de cualquier acción inadecuada. En el caso de Anaga, la presencia de agentes en Cruz del Carmen o Pico del Inglés, por ejemplo, influyó en que muchos conductores optaran por no estacionar mal y seguir su camino hacia otros puntos en los que poder aparcar bien. Los policías también estuvieron en la zona de las playas de Anaga, donde se suele concentrar un número importante de residentes y turistas. Esa labor disuasoria no resulta tan sencilla en El Teide, por la extensión del espacio a controlar, desde El Portillo hasta Boca Tauce.

Según Pedro Millán, uno de los logros es que, aunque se ha puesto especial atención a Anaga, Masca, Punta de Teno y el Parque Nacional del Teide, no se han descuidado otros espacios protegidos del sur o el norte de Tenerife. Manifiesta que, cuando ve un uniforme de un cuerpo de seguridad, la inmensa mayoría de los visitantes a los espacios naturales se lo piensa antes de cometer una infracción administrativa o un delito contra el patrimonio, por ejemplo. Y agradece el esfuerzo realizado por las diversas administraciones y los agentes participantes en el dispositivo. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la Policía Local hizo un sobreesfuerzo, ya que también tenía que cubrir actos de las Fiestas de Mayo.