El Parlamento de Canarias rechaza comprar con 25 millones de dinero público el terreno en el que se construye el hotel de La Tejita en Tenerife

El Parlamento de Canarias rechaza comprar con 25 millones de euros de dinero público el solar en el que se construye el hotel de La Tejita. Los partidos que conforman el Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, así como Vox, votaron en contra este miércoles de la petición del PSOE de que el Ejecutivo autonómico concluya el procedimiento de compra del solar donde se construye el establecimiento turístico iniciado en la pasada legislatura.

En el debate de la proposición no de ley, que ha seguido desde la tribuna de público en la sala de plenos la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, la socialista Patricia Hernández ha apelado sin éxito -solo le ha secundado Nueva Canarias- a marcar con esta operación de compra "el comienzo de una nueva era", según informa la Agencia Efe. Hernández ha justificado la operación en la preservación de "la última playa virgen de Tenerife", en la intervención sin permiso sobre el dominio público y en "el clamor que recorrió las calles" el 20A.

En cuanto a de dónde saldrían los 25 millones de euros pactados la pasada legislatura por el Gobierno del 'pacto de las flores' (PSOE, NC, Podemos y ASG) con el promotor del hotel La Tejita, Patricia Hernández ha sugerido que solo con suprimir la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones se recaudarían en un año 10,66 millones.

Pleno de este miércoles del Parlamento de Canarias. / Andrés Gutiérrez

El bloque de partidos que apoyan al Gobierno de Canarias han desdeñado la proposición no de ley del PSOE por diferentes razones, entre ellas, porque esta operación de compra supondría sentar "un precedente", tal y como ha apuntado el diputado del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI), detalla Efe.

En la misma línea, Jesús Ramos (ASG) se ha preguntado que si se tuvieran que pagar con dinero público "los errores urbanísticos" en Canarias se vaciaban las arcas, y ha apelado al diálogo entre todas las administraciones implicadas y también la promotora del hotel como única solución posible. Jennifer Curbelo (PP) y Yonathan Martín (Grupo Nacionalista) han insistido en que no existe expediente de compra y el segundo ha tachado la iniciativa del PSOE de "oportunista y populista".

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ya había confirmado la mañana de este miércoles, antes del debate de la proposición no de ley en la Cámara canaria, que el Ejecutivo no iba a adquirir esa parcela.

En una entrevista en COPE Canarias, Clavijo ha asegurado que el Ejecutivo regional no destinará dinero público “para resolver un problema que ha generado el PSOE, si es que es un problema”. El presidente responde así a las reclamaciones de los socialistas, tanto a través de la alcaldesa de Granadilla de Abona como del exconsejero de Transición Ecológica, el ministro de Política Territorial y el grupo parlamentario, que insisten en que en el anterior mandato se llegó a un acuerdo con la promotora de la obra y se inició el expediente para evitar la construcción del hotel.

Hotel en construcción en La Tejita, en la costa de Granadilla de Abona. / María Pisaca

Clavijo, que desmintió el pasado 3 de mayo que exista en el Ejecutivo expediente alguno para comprar la parcela donde se está construyendo el hotel de la playa de La Tejita, ha instado a la alcaldesa a que tome la iniciativa: “Que inicie las negociaciones, encuentre un funcionario que le firme e inicie el expediente. Yo puedo ayudar al Ayuntamiento, pero la alcaldesa tuvo una oportunidad de oro con el presidente del Gobierno y la presidenta del Cabildo de Tenerife para decir qué es lo que quiere hacer”, manifestó en COPE en referencia al plante de Jennifer Miranda en la reunión del pasado 3 de mayo.

El pasado jueves 2 de mayo, Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla de Abona (PSOE), anunció que rehusaba acudir a la reunión que convocó al día siguiente Fernando Clavijo (CC), presidente del Gobierno de Canarias, con ella y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), para buscar una salida a los proyectos del hotel de lujo de La Tejita, en la costa granadillera, y la urbanización de Cuna del Alma, en la costa adejera.

Además, Miranda pidió a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), que también tiene previsto acudir al encuentro de este viernes al que sí va a acudir el alcalde de Adeje, que invierta la mitad de los 44 millones previstos para el Circuito del Motor, proyectado precisamente en las medianías de Granadilla, en la compra del solar de La Tejita en el que el Grupo Viqueira levanta un hotel.

Rueda de prensa de la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, y parte de su equipo de gobierno el pasado jueves muy cerca del hotel de La Tejita. / María Pisaca

La promotora del hotel de La Tejita, Grupo Viqueira, ha reanudado las obras en la costa del municipio de Granadilla de Abona, que comenzaron en mayo de 2019 y fueron paralizadas en mayo de 2021. Lo hace después de recibir el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que confirma la legalidad de la iniciativa urbanística.

Tres sentencias respaldan a la empresa que promueve la construcción del hotel, un establecimiento de lujo de 883 camas denominado La Tejita Beach Club Resort. Son resoluciones de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, con imposición de costas a los organismos correspondientes, como consecuencia de las paralizaciones ilegales de las obras de hace cuatro años acordadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Las obras se reanudaron el pasado mes de marzo pero los activistas del colectivo ecologista Salvar La Tejita se han movilizado para pararlas al alegar que afecta al dominio público marítimo terrestre, es decir, la zona más cercana al mar que no se puede alterar salvo que se tenga un permiso expreso del Gobierno nacional.

Volviendo al pleno del Parlamento de este miércoles, Jennifer Curbelo (PP) ha aprovechado la presencia de la alcaldesa de Granadilla en el salón de plenos para reprocharle, en manifestaciones recogidas por la agencia Efe, que no acudiera a la reunión con los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a la que sí fue otro regidor socialista, el de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Y se ha preguntado por qué el PSOE no habla en esta proposición no de ley del proyecto de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, que públicamente ha respaldado el alcalde.

"No sabemos con qué PSOE hablamos. Si con el que se atrinchera y no quiere hablar o el que defiende que estamos en un estado de derecho y las normas hay que cumplirlas"; dos planteamientos "a 30 kilómetros de distancia entre uno y otro", ha ironizado.

Yonathan Martín ha retomado unas palabras del portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, sobre las manifestaciones del 20A y sus motivaciones y ha afirmado que "el modelo turístico de Canarias no es el del sur de Tenerife, que "lo ha marcado el Partido Socialista" y, por lo tanto, "ustedes son responsables de lo que hoy acontece" con el hotel La Tejita y con Cuna del Alma.