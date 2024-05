Garitano: «La derrota habría sido un castigo grande»

Se queda Asier Garitano, del duelo de ayer, con que su CD Tenerife «ha competido» pese a «un inicio no muy bueno» y no haber estado «del todo fuertes» en la acción que acabó provocando el 1-1 definitivo. «Después del comienzo nos asentamos y además fue muy importante ponernos por delante. En la segunda parte estábamos más tranquilos, pero ellos son un equipo que hace muchos centros, metieron mucha altura, y ahí tratamos de protegernos con Sipcic, aunque en un centro hemos recibido un gol en una acción en la que debemos ser más fuertes. Luego tuvimos un par de ocasiones bastantes claras por parte de Nacho... El partido se podía haber ido para cualquier equipo que hubiera tenido ese acierto necesario. Para ellos y para nosotros la derrota hubiera sido un castigo grande», expresó el de Bergara a modo de resumen sobre lo que había sucedido en El Plantío.

Defendió también Garitano el espíritu competitivo de su plantilla, pese a no jugarse nada, ya que a su entender «es muy importante seguir insistiendo, además ante rivales que se juegan el playoff o el ascenso». «Si te dejas ir te pasan por encima y puedes recibir una goleada y eso haría mucho daño sobre todo a la imagen... Sabemos que tenemos que estar preparados mentalmente, a ver si podemos jugar un buen partido en casa contra el Valladolid y acabar bien la temporada», dijo al respecto, antes de hablar de la principal razón por la que los suyos han acabado con una única victoria a domicilio en la segunda vuelta. «Como ya dije, un equipo como nosotros, con más de 1.200 días de baja de jugadores del primer equipo, no tiene posibilidades de estar entre los mejores... Podríamos estar como el Burgos, pero... aún así el equipo ha competido bien y con alguna posibilidad...», señaló en este sentido. «Cada equipo está al final donde se merece», añadió.

También fue cuestionado el entrenador del CD Tenerife sobre las reacciones de su vestuario al dar a conocer el viernes su no continuidad la próxima temporada. «Ellos ya intuían cuál era la situación, aunque ya sin decir casi a nadie que iba a dar a conocerla, algún medio no me dio ni un minuto y ya lo sacó. Quería intentar decirlo yo a mi forma. Se lo comenté un poco a José Miguel [Garrido] y al presidente...», expuso a modo de queja. «Ya dije que hay muchas cosas que deben ir cambiado poco a poco para tener más opciones», insistió sobre el entorno blanquiazul, antes de volver en sí a la pregunta formulada. «Se lo comenté el sábado a la mañana, el por qué lo hice y los motivos, y lo entendieron perfectamente, porque son conscientes de todo lo que pasa en el equipo», relató.

Sobre la presencia de Juan Soriano en la convocatoria pese a cumplir ciclo por acumulación de amarillas, Garitano quiso zanjar cualquier polémica. «Creo que Juan cometió un error en la tarjeta a la hora de protestar, aunque la respuesta del línea tampoco fue la más correcta... Pero al día siguiente fue él el que me pidió venir aquí. Es un chico que ha estado muy involucrado con el club y con un grupo de jugadores que es fantástico», dijo del guardameta sevillano.

Ya sobre lo que espera de cara al partido con el que el domingo cerrará el curso contra el ascendido Valladolid el responsable del banquillo blanquiazul prioriza «que sea normal y no pase ninguna lesión». Pero también «jugar un buen partido, acabar bien contra un rival que ya está en Primera, y competir como todo el año en el Heliodoro con la gente que venga», si bien no definió detalles sobre si espera o no una nueva pitada desde la grada. «Imagino que las cosas acabarán como van a acabar», se limitó a decir, destacando en esa línea, momentos como «el paseíllo desde el hotel al Estadio, y la gente que espera por fuera tras los partidos». «El aficionado del Tenerife está muy por encima de la gente», concluyó.