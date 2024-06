Operación Maikel Mesa: fecha clave, 8 de julio

Cuenta atrás para acometer el gran fichaje del verano: Maikel Mesa. La fecha clave apunta al 8 de julio, momento en el que CD Tenerife y Real Zaragoza tienen previsto empezar los exámenes médicos previos a la pretemporada. Tan nítido ha sido el mensaje transmitido en privado por el jugador lagunero al conjunto maño –quiere salir y jugar en casa– que queda la impresión de que ya no hay opción de marcha atrás. En La Romareda ya saben que pretende salir y lo más saludable para todas las partes es llegar a un entendimiento para que se sustancie su desvinculación y posterior fichaje por el Tenerife.

Las últimas fechas han sido claves para el presumible éxito de la operación. Ademas, hay indicios de que el Zaragoza ya perfila y proyecta su temporada 2024/25 sin Maikel Mesa, buscando y avanzando en el fichaje de un recambio de garantías. A estas alturas del verano ya han entrado en escena todos los actores del proceso. En primer lugar fueron jugador y representante los que se dirigieron a Juan Carlos Cordero para hacerles llegar sus intenciones; y a continuación dio un paso adelante Mauro Pérez, director deportivo del Tenerife, que llamó a su homólogo en el Zaragoza para mostrar oficialmente su interés en el futbolista.

En las oficinas del Heliodoro siempre ha habido optimismo respecto a un posible final feliz para esta operación, pero hay sobre todo un vector alentador: no han encontrado en el Zaragoza una posición taxativa ni una negativa rotunda a entablar conversaciones. En un principio, sí existía el temor a que Cordero optase por cerrarse en banda, toda vez que Mesa fue el MVP de la temporada en su club y uno de los futbolistas más desequilibrantes en su posición en toda la Hypermotion. No obstante, hay argumentos que explican el perfil conciliador adoptado por el Zaragoza:por un lado, Maikel entra en último año de contrato y esta es la única ventana en la que podrían sacar algún beneficio por su salida;y en segundo término, el paisaje ha cambiado con la llegada de Víctor Fernández, hombre con mucho peso en la configuración del próximo proyecto y que no etiqueta al mediocampista isleño como una pieza imprescindible en sus planes.

Maikel, de vacaciones en Tenerife junto a su familia, está ante la gran oportunidad que siempre soñó. Su entorno asegura que «no hay cosa que le haga más ilusión»que vestir la indumentaria del representativo y achaca determinados gestos del pasado a «pecados de juventud» o a situaciones que se dieron por su frustración o despecho de no jugar donde quería, que siempre fue el Tenerife. En todo caso, su relación con la afición giró en el momento de mostrarse respetuoso en sus ultimas manifestaciones y también gestos públicos, tales como la no celebración de los dos tantos que anotó (uno fue anulado) en el partido contra el representativo en la segunda vuelta de la Hypermotion.

Otro detalle que invita a pensar en el éxito de la deseada operación es la implicación personal del presidente blanquiazul, Paulino Rivero, quien no tiene atribuciones reales en la parcela deportiva pero sí suele intervenir en determinadas operaciones. Lo hizo, por ejemplo, en el caso Ángel el año pasado, cerrado satisfactoriamente y convertido en refuerzo estelar en 2023. El guion se repite.

Pretendientes por Pascual

El Real Zaragoza es otro de los pretendientes que suma Jorge Pascual, delantero por el que mantiene gestiones muy intensas la comisión deportiva del Tenerife. El club blanquiazul había asegurado el sí del futbolista, pero la operación se le complicó por las dificultades que halló para su desvinculación del Villarreal, que sopesa que el joven jugador –militó el curso pasado en su filial– haga pretemporada con el primer equipo.

Según publicó ayer El Periódico de Aragón, la transacción podría resolverse mediante un traspaso a coste cero, pero con notables bonificaciones por objetivos. Como la espera se eterniza y ante la falta de garantías que ofrece esta vía, la dirección deportiva ya explora alternativas para la delantera. Entretanto, en el club confían en anunciar esta semana el dorsal profesional de David, la compra de los derechos federativos de Luismi y el fichaje de Dani Tasende.