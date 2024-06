Los abonos del CD Tenerife no subirán de precio para los aficionados que se abonaron en la 23/24

El presidente del consejo de administración del CD Tenerife, Paulino Rivero, ha anunciado en conferencia de prensa que el equipo blanquiazul presentará su campaña de abonos a mediados de la semana próxima.

Los precios no se elevarán para aquellos que compraron su abono para el curso anterior. Además, habrá una bonificación para el 30% del total de aficionados, por cuanto el club se comprometió a un descuento de fidelidad a aquellos que acudieran a todos los partidos ligueros; o a la mayoría.

"El trabajo de llevar a la gente al estadio es fundamental. El futbol sin gente no es nada. Los aficionados son vitales. Si un club quiere crecer, y el Tenerife quiere hacerlo, es importante trabajar en esta línea para que el equipo se vea arropado en el Estadio. Estamos trabajando ya en la campaña de abonos para la temporada 24/25", apuntó Rivero.

El dirigente blanquiazul no disimuló su descontento con los resultados deportivos del primer equipo: "Sabemos que no hemos cumplido con los objetivos que nos marcamos. Queríamos competir por estar en el cuadro de honor de la Segunda División. No podemos estar contentos y compartimos esa pequeña decepción con nuestros aficionados. Porque el objetivo era otro", reseñó. Eso sí, valoró otros éxitos logrados sobre todo en el área de cantera.

"Sí hemos conseguido otras cuestiones que son relevantes. Normalmente simplificamos y nos quedamos solo en el ámbito del primer equipo, pero debemos mirarlo todo de una forma más amplia. Ha sido un éxito, también compartido con la afición, el ascenso del Tenerife B a Segunda RFEF, especialmente por lo que significa para nuestra cantera", agegó.

Rivero ha estado acompañado por los consejeros Santiago Pozas, Samuel Gómez y Conrado González.