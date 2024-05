Tal vez el Cartagena no tenga el pedigrí de Real Oviedo o Leganés, algunos de los más recientes rivales que ha tenido el representativo en su hoja de ruta, pero figura el cuadro de Julián Calero con dígitos muy superiores a los de casi cualquier candidato al ascenso en la clasificación de la segunda vuelta de la Hypermotion. Desde el parón invernal, el equipo blanquinegro ha sumado más que nadie, ha sufrido solo cuatro derrotas y ha obrado el milagro: cuando visitó el Heliodoro en la primera vuelta parecía desahuciado; ahora, ya está virtualmente salvado y se propone festejar este domingo la permanencia matemática al abrigo del Cartagonova.

Vista general del Cartagonova. / Manoj Daswani

Calero lo ha hecho otra vez. Conocido por su capacidad para transformar el ánimo y dinámica de los equipos a los que aterriza, el ex del Burgos ha sido capaz de variar la dinámica de un plantel que parecía moribundo y abocado al descenso. Así parecía incluso en las declaraciones de sus dirigentes, que se encomendaron al relevo en el banquillo como recurso de emergencia. Las consecuencias no han podido ser más felices para el próximo rival del Tenerife: 34 puntos en lo que va de año, 13 más de los que atesora el conjunto de Asier Garitano a partir de las vacaciones navideñas.

El Tenerife, ante el desafío de ganar al mejor equipo de 2024 / Manoj Daswani

En la clasificación de la segunda vuelta, solo hay dos equipos que hagan sombra al fulgurante Cartagena y ambos son ahora mismo claros aspirantes al ascenso directo. Se trata de Eibar y Valladolid, que han relanzado sus posibilidades de subir a Primera a partir del ecuador del campeonato. En cuanto al Tenerife, es el duodécimo equipo desde entonces y llegará a la cita del domingo reorzado por sus resultados más recientes, con siete puntos ganados de los últimos nueve posibles.

En las 17 jornadas consumidas de la segunda mitad del torneo, es el Racing de Ferrol el que más ha visto decrecer sus prestaciones; y el Andorra, el que menos ha sumado. La jornada que hoy comienza puede difuminar definitivamente las exiguas opciones de promoción del Tenerife, que necesita ganar y confiar en que alguno de sus antecesores en la clasificación puedan pinchar. La mayoría de ellos juegan en casa: el Burgos ante el Eldense (hoy, 19:30 horas), el Racing contra el Mirandés, el Ferrol ante el Alcorcón y el Sporting frente al Andorra.

Ayer, Sergio González verbalizó el estado anímico grupal y se refirió al buen momento del equipo. El cartagenero vuelve a su casa, si bien nunca jugó en el club de su tierra. «Después de este partido que ganen todos los que les quedan, pero yo busco ganar», indicó el polivalente jugador blanquiazul, quien aseguró que han estado analizando la trayectoria del rival. «En los últimos 20 o 25 partidos, son el mejor equipo de la categoría. El entrenador les ha dado sus señas de identidad y su estilo; y me alegro de que hayan podido remontar», adujo. Ahora bien, González no parece muy confiado en que el Tenerife pueda exprimir sus opciones. Prefiere no mirar tanto a la clasificación como sí al partido más inmediato: «Si se da, genial, pero lo que buscamos es acabar bien la temporada».

–

–

A ritmo de récord. La venta de localidades en el Cartagonova va camino de pulverizar todos los registros. El excelente momento de forma de los blanquinegros, sumado a la promoción especial activada para el domingo (entradas a cinco euros) agotó anoche el papel en la web del club anfitrión. De este modo, el próximo rival del Tenerife podrá presumir no solo de permanencia

la tiene al alcance de la mano

Cartagonova cuelga el cartel de «entradas agotadas»

, sino también de una excelente atmósfera en la cita con el representativo.El cuadro de Asier Garitano tampoco estará solo en su desplazamiento a tierras murcianas. En viaje organizado irán medio centenar de seguidores blanquiazules, a los que se sumarán los que llegarán el mismo día del partido desde diferentes localizaciones de la Península.

Suscríbete para seguir leyendo