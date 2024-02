Garitano ansía «recuperar» la versión de antes

[object Object]

Fernando Estévez, entrenador del Eldense, asumió las culpas por el mal partido que completaron los suyos y apuntó que trató de enderezar la situación conforme la contienda se les fue complicando: «Hemos enviado mensajes al equipo para ser más valientes porque no estábamos creando, hemos igualado en intensidad al rival y hemos podido empatar», dijo.«Al menos hemos metido cierta incertidumbre al partido con la jugada final del pase atrás, que ha podido significar el 1-1. No ha sido suficiente y creo que con merecimientos el Tenerife se lleva los tres puntos», fue otro de sus mensajes.«El currículum no gana partidos, tampoco influyen las rachas. Aquí se trata de trabajar, pero en todo caso entono el mea culpa porque no hemos sabido imprimir la intensidad que requería el partido. El rival ha sido netamente superior a nosotros en la primera mitad y hemos ido de menos a más», analizó Estévez.